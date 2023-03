Surpanakha Jibe: काँग्रेस जशास तसं उत्तर देणार! शूर्पणखा म्हणणाऱ्या मोदींविरोधात दाखल करणार मानहानीचा खटला, म्हणाले "आता कोर्ट..."

Renuka Chowdhury Tweet: काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना गुजरातमधील (Gujarat) सूरत कोर्टाने (Surat Court) मोदी आडनावाच्या उल्लेखावरुन दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली असून संपूर्ण देशभरात आंदोलन केलं जात आहे. सूरत कोर्टाच्या निर्णय़ानंतर विरोधक आक्रमक झाले असून दुसरीकडे काँग्रेसही जशास तसं उत्तर देण्याची तयारी करत आहे. काँग्रेस नेत्या रेणुका चौधऱी (Renuka Chowdhury) यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला (defamation suit) दाखल करणार असल्याचं सांगितलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये संसदेत बोलताना त्यांचा 'शूर्पणखा' असा उल्लेख केला होता. याचप्रकरणी ह खटला दाखल केला जाणार असून रेणुका चौधऱी यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे.



रेणुका चौधरी यांनी ट्विटरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या त्या विधानाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत नरेंद्र मोदी रेणुका चौधरी यांच्या हसण्याची तुलना रावणाची बहिण 'शूर्पणखा'शी करताना दिसत आहेत. यानंतर सभागृहात सर्वच सत्ताधारी खासदार हसू लागले होते.

""या क्लासलेस अतीमहत्वाकांक्षी व्यक्तीने मला सभागृहात शूर्पणखा म्हणून संबोधले होते. मी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करणार. बघूया आता न्यायालये किती जलद कारवाई करतात," असं रेणुका चौधरी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

This classless megalonaniac referred to me as Surpanakha on the floor of the house.

I will file a defamation case against him. Let's see how fast courts will act now.. pic.twitter.com/6T0hLdS4YW

— Renuka Chowdhury (@RenukaCCongress) March 23, 2023