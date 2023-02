जंगलात थरार! बिबट्यावर झडप घालण्यासाठी वाघाने झेप घेतली अन् तितक्यात..., जबरदस्त VIDEO व्हायरल

Tiger Chase Leopard: जंगलात जो शक्तिशाली आणि फिट असतो तोच टिकतो हा नियम आहे. प्रत्येक शक्तिशाली प्राणी आपल्यापेक्षा दुबळ्या प्राण्याची शिकार करत असतो. त्यामुळे जंगलात जगायचं असेल तर चपळाईही तितकीच महत्त्वाची असते. त्यातही प्रत्येक प्राण्याने आपला परिसर आखलेला असतो. तिथे जर इतरांनी घुसखोरी केली तर अस्तित्वासाठी लढाई सुरु होते. यावेळी जर तुम्ही फिट किंवा चपळ नसाल तर जीव जाणार हे नक्की असतं. असंच काहीसं दाखवणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भारतीय वन अधिकारी सुसंता नंदा यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओत वाघाने बिबट्याचा पाठलाग करताना दिसत आहे.

हा व्हिडीओ शेअर करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, "वाघांचं अधिराज्य असणाऱ्या परिसरात बिबट्याने अशाप्रकारे आपला जीव वाचवला. वाघही सहजपणे झाडावर चढू शकतो. आपल्या धारदार आणि तीक्ष्ण पंजांच्या सहाय्याने झाडाची चांगली पकड घेत तो वर चढतो. पण जसजसे ते मोठे होतात त्यांचं वजन यात अडथळा ठरतं. त्यामुळे जगण्यासाठी सडपातळ राहा".

30 सेकंदांच्या या व्हिडीओ क्लिपमध्ये वाघ बिबट्याचा पाठलाग करण्यासाठी दबक्या पावलांना पुढे सरकत असल्याचं दिसत आहे. काही वेळात वाघ वायूवेगाने बिबट्याच्या दिशेने धाव घेतो. पण बिबट्या त्याच वेगाने झाडावर चढतो आणि टोक गाठतो. बिबट्याचा पाठलाग करताना वाघही झाडावर चढतो, पण काही सेकंदाने त्याला आपण अजून वर जाऊ शकत नाही याची जाणीव होते आणि हार पत्करत खाली उतरतो.

That is how leopard survives in a tiger dominated landscape

Tigers can easily climb trees,with their sharp and retractable claws providing a powerful grip to hold the tree trunk and climb up. But as they grow old their body weight prevents them to do so.

Stay slim to survive pic.twitter.com/uePgSwIJcj

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 14, 2023