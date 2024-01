धावत्या ट्रेनमधून कर्मचाऱ्यांने रुळांवर ओतला कचरा; Viral Video पाहताच Railway म्हणते...

Indian Railway : रेल्वेनं प्रवास करत असताना हा प्रवास जर लांबचा असेल तर, तासनतास एकाच ठिकाणी बसून न राहता काही मंडळी ट्रेनमध्ये फेरफटका मारतात. रेल्वेगाडीच्या दारापाशी जाऊन उभे राहतात. रेल्वेगाडी तिच्या अपेक्षित स्थानकाकडे कूच करत असताना त्यातून प्रवास करणाऱ्यांचीसुद्धा आपआपली कामं सुरु असतात. त्यात रेल्वे कर्मचारीही आलेच. प्रवाशांना खाणं-पिणं पुरवण्यापासून त्यांना अंथरून पांघरुण देण्यापर्यंतची काळजी ही मंडळी घेतात. पण, याच रेल्वेसाठी काम करणाऱ्या हाउसकीपिंग स्टाफ (housekeeping staff) चा एक व्हिडीओ सध्या सर्वांनाच अस्वस्थ करत आहे.

नुकताच सोशल मीडियावर @mumbaimatterz या अकाउंटवरून एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला. या व्हिडीओमध्ये रेल्वेत काम करणारे हाउसकीपिंग टीममधील कर्मचारी धावत्या ट्रेनमधून कचऱ्यानं भरलेल्या बॅगा थेट रुळांवर ओतताना, रिकाम्या करताना दिसत आहेत. इतकंच नव्हे, तर ही मंडळी वायपरचा वापर करत भोजनातील खरकटं आणि तत्सम कचराही रुळांवर टाकताना दिसत आहेत.

व्हिडीओ पोस्ट करणाऱ्या अकाऊंटवर देण्यात आलेल्या कॅप्शननुसार एका प्रवाशानं 139 या हेल्पलाइन क्रमांकावर याबाबतची तक्रार केली आणि याची माहिती मिळताच रेल्वे पर्यवेक्षक आणि त्यांच्या टीमनं तक्रार का आणि कोणी केली याचा शोध घेऊ लागले. 'आम्हाला पुरेसा पगार मिळत नाही, कचऱ्यासाठी पुरेशा पिशव्या दिल्या जात नाहीत त्यामुळं आहे त्यातच आम्ही भागवतोय', असा सूर त्या मंडळींनी आळवल्याचं या कॅप्शनमध्ये सांगितलं गेलं.

