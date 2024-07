Kathua Terrorist Attack : कर्तव्य बजावणाऱ्या जवानांवर दहशतवाद्यांचा भ्याड हल्ला; हायटेक शस्त्र, ग्रेनेडच्या माऱ्यात पाच शहीद

Kathua Terrorist Attack : जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु असणाऱ्या दहशतवादी हल्ले काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसून, आता आणखी एका दहशतवादी हल्ल्यानं संपूर्ण देशाला हादरा दिला आहे. या हल्ल्यामध्ये देशसंरक्षणार्थ कर्तव्य बजावणाऱ्या पाच जवानांना प्राणाला मुकावं लागल्यानं सारा देश हळहळला आहे. (Jammu Kashmir News)

जम्मू काश्मीरमधील कठुआ इथं हा दहशतवादी हल्ला झाल्याची माहिती वृत्तसंस्थेनं दिली. सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास लष्कराच्या एका वाहनावर दहशतवाद्यांनी ग्रेनेड आणि हायटेक बंदुकीच्या माध्यमातून भ्याड हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये सुरुवातीला 6 जवान गंभीररित्या जखमी झाले. ज्यानंतर चार जवानं शहीद झाल्याचं वृत्त अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलं आणि या धक्क्यातून देश सावरत नाही तोच आणखी एका जवनानं प्राण गमावल्याची बातमी समोर आली.

लष्कराच्या माहितीनुसार कठुआ जिल्ह्यातील बदनौता गावातून जाणाऱ्या लष्कराच्या वाहनावर दहशवाद्यांनी हा भ्याह हल्ला केला. सूर्यांच्या माहितीनुसार हल्ला झाल्यानंतर वाहनामध्ये असणाऱ्या जवानांनी तातडीनं बाहरे येत दहशतवाद्यांवर प्रतिहल्ला केला, हा संघर्ष बरात वेळ चालला. पण, दहशकवादी संधी साधत पळ काढण्यात यशस्वी ठरले. .

#WATCH | Kathua terror attack: Injured jawans have been shifted to Military Hospital, Pathankot from Community Health Centre in Kathua's Billawar, for treatment

Five Indian Army soldiers lost their lives in the terrorist attack in the Machedi area of Kathua. pic.twitter.com/f4QjNiJ49p

— ANI (@ANI) July 8, 2024