मणिपूरवर पंतप्रधान मोदींची सोशल मीडिया पोस्ट; म्हणाले, 'आम्हाला गर्व आहे...'

Manipur Statehood Day 2024 : गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात ईशान्येकडील राज्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात 180 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि हजारो लोक बेघर झाले. भारतीय सैन्यालाही याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या स्थापना दिवसानिमित्त खास सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. मणिपूरच्या निरंतर विकासासाठी मी प्रार्थना करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा ही स्वतंत्र राज्ये होऊन पाच दशके झाली आहेत. मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुराला 21 जानेवारी 1972 रोजी ईशान्य क्षेत्र (पुनर्गठन) कायदा 1971 अंतर्गत स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही राज्यांना स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.

मणिपूर राज्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. "राज्यातील लोकांना माझ्या शुभेच्छा. मणिपूरने भारताच्या प्रगतीत भरीव योगदान दिले आहे. आम्हाला राज्याच्या संस्कृतीचा आणि परंपरांचा अभिमान आहे. मी मणिपूरच्या निरंतर विकासासाठी प्रार्थना करतो," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

On Manipur’s Statehood Day, my best wishes to the people of the state. Manipur has made a strong contribution to India’s progress. We take pride in the culture and traditions of the state. I pray for the continued development of Manipur.

