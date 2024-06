Petrol Diesel Rate : लोकसभा निवडणूक संपताच पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ, डिझेल 'इतक्या' रुपयांनी महागणार

Karnataka Fuel Price Hike : लोकसभा निवडणूक संपताच पेट्रोलच्या किंमती वाढेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. अशातच कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केलीये. त्यामुळे आता सर्वसामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कर्नाटक सरकारने पेट्रोलच्या दरात 3 आणि डिझेलच्या दरात सुमारे 3.05 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेस सरकारने पेट्रोलच्या विक्री करामध्ये 29.84 टक्के, तर डिझेलच्या विक्रीकरात 18.44 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने दरवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. कर्नाटकात तत्काळ प्रभावाने पेट्रोलच्या दरात सुमारे 3 रुपयांनी तर डिझेलच्या दरात 3.05 रुपयांनी वाढ होणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे आता सर्वसामान्य लोकांवरचा भार वाढणार आहे.

#WATCH | Petrol and diesel prices are likely to go up in Karnataka as the state govt revises sales tax by 29.84% and 18.44%. According to the Petroleum Dealers Association, petrol and diesel prices are likely to go up by Rs 3 and Rs 3.05 approximately in Karnataka.

— ANI (@ANI) June 15, 2024