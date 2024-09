तिरुपतीच्या 'लाडूं'वरुन प्रकाश राज आणि पवन कल्याण भिडले, जोरदार शाब्दिक चकमक, अभिनेता म्हणाला 'मी परत आल्यावर...'

Tirupati Laddoo Controversy: तिरुपती मंदिरात (Tirupati Temple) मिळणाऱ्या लाडू प्रसादात प्राण्यांची चरबी मिसळल्याच्या आरोपांनी देशात खळबळ उडवली आहे. या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. दुसरीकडे दक्षिणेत अनेक अभिनेते यावर व्यक्त होत असून त्यांच्यातही शाब्दिक चकमक सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण (Pawan Kalyan) आणि अभिनेते प्रकाश राज (Prakash Raj) यांच्यातही जोरदार शाब्दिक वाद झाला आहे. प्रकाश राज यांनी पवन कल्याण यांच्यावर टीका केल्यानंतर आता त्यांनी उत्तर दिलं आहे.

पवन कल्याण आज सकाळी विजयवाडा येथे आपल्या 11 दिवसांच्या 'प्रायश्चित्त दीक्षा' विधीसाठी विजयवाडा येथे पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी प्रकाश राज यांनी धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याबद्दल त्यांना फटकारलं. ज्यानंतर प्रकाश राज यांनीही आपण लवकर उत्तर देऊ असं म्हटलं.

देशातील मंदिरांशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘सनातन धर्म संरक्षण मंडळ’ (Sanatana Dharma Rakshana Board) स्थापन करण्याची सूचना पवन कल्याण यांनी केली होती. यानंतर प्रकाश राज (Prakash Raj) यांनी हा मुद्दा देशपातळीवर नेल्याबद्दल टीका केली होती. "तिरुपती बालाजी प्रसादमध्ये मिसळलेल्या प्राण्यांच्या चरबीच्या (माशाचे तेल, डुकराचे मांस आणि गोमांस चरबी) निष्कर्षांमुळे आम्ही सर्वजण व्यथित झालो आहोत. वायसीपी सरकारने स्थापन केलेल्या टीटीडी बोर्डाला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. आमचे सरकार कठोर निर्णय घेण्यास वचनबद्ध आहे. परंतु, यामुळे मंदिरांचे अपवित्रीकरण, त्यांच्या जमिनीचे प्रश्न आणि इतर धार्मिक प्रथांवरील अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश पडतो," असं ते म्हणाले होते.

ते पुढे म्हणाले, "संपूर्ण भारतातील मंदिरांशी संबंधित सर्व समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 'सनातन धर्म संरक्षण मंडळ' स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर धोरणकर्ते, धार्मिक प्रमुख, न्यायपालिका, नागरिक, मीडिया आणि इतरांनी यावर चर्चा केली पाहिजे. 'सनातना धर्मा'ची कोणत्याही प्रकारची विटंबना थांबवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे".

Dear @PawanKalyan …It has happened in a state where you are a DCM .. Please Investigate ..Find out the Culprits and take stringent action. Why are you spreading apprehensions and blowing up the issue Nationally … We have enough Communal tensions in the Country. (Thanks to your… https://t.co/SasAjeQV4l

— Prakash Raj (@prakashraaj) September 20, 2024