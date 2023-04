Sikkim Avalanche: सिक्कीममध्ये हिमस्खलन! 6 पर्यंटकांचा मृत्यू; 150 पर्यटक अडकले, 80 जण बर्फाखाली दबल्याची भीती

Sikkim Avalanche Update: सिक्कीममध्ये मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात हिमस्खलन झालं. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हिमस्खलनामुळे जवळजवळ 150 पर्यटक अडकून पडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही दुर्घटना दुपारी 12 वाजून 20 मिनिटांनी घडली. या दुर्घटनेसंदर्भातील प्राथमिक माहिती समोर आली असून मदतकार्य सुरु करण्यात आलं आहे. मोठ्या संख्येनं पर्यटक उपस्थित असतानाच जवाहरलाल नेहरु मार्गावरील 14 मील या ठिकाणी हे हिमस्खलन झालं आहे. 70 ते 80 पर्यटक बर्फाखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अनेक पर्यटकांना बर्फाच्या ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलं आहे. जेवढ्या लोकांना बाहेर काढण्यात आलं आहे त्यापैकी 30 जणांना गंभीर दुखापत झाली आहे. सोनम तेनजिंग भूटिया आयजी चेकपोस्टने दिलेल्या माहितीनुसार सर्व जखमींना एसटीएनएम आणि मणिपाल येथील रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

#WATCH | Sikkim: Army, State Disaster Management Team and Police carry out search and rescue mission at Gangtok-Natu La road near Milestone 15 where an avalanche struck, claiming seven lives.

सिक्कीम पोलिसांबरोबरच भारतीय लष्कर, पर्यटन विभागाचे अधिकारी, स्थानिक चालक या बचाव मोहिमेमध्ये सहभागी झाले आहेत. रस्ते सुरक्षा संघटनेनं (बीआरओने) दिलेल्या माहितीनुसार सिक्कीममधील हिमस्खलनानंतर गंगटोक आणि नाथुलाला जोडणाऱ्या जवाहरलाल नेहरु मार्ग 14 मीलवर बचावकार्य सुरु आहे.

#WATCH | Rescue operation underway at 14th mile on Jawaharlal Nehru road connecting Gangtok with Nathula after an avalanche strikes the area in Sikkim

22 tourists who were trapped in snow have been rescued. 350 stranded tourists and 80 vehicles were rescued after snow clearance… pic.twitter.com/kkV85NFWI5

