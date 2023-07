शाकाहार, सुधा मूर्ती, ऋषी सुनक अन् नवा वाद! जाणून घ्या #IamPureVegetarian का होतोय ट्रेण्ड

Sudha Murthy Troll : काही माणसं त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाच्या आणि राहणीमानाच्याच बळावर इतकी लोकप्रिय होतात, की त्यांच्या आजुबाजूला असण्यानं आपल्यालाही प्रसिद्धी मिळते की काय, असं क्षणभरासाठी वाटतं. यातलंच एक नाव म्हणजे सुधा मूर्ती. लेखिका, एक प्रभावी व्यक्तीमत्त्वं आणि पद्म पुरस्कार विजेत्या. इतकंच काय, तर ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या सासूबाई अशी सुधा मूर्ती यांची ओळख.

इंफोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती या कायमच त्याच्या साध्या राहणीमानामुळं चर्चेत असतात. यावेळीसुद्धा त्या अशाच काहीशा कारणानं चर्चेत आल्या. निमित्त होतं ते म्हणते एका मुलाखतीचं. हल्लीच एका जेवणाशी संबंधित कार्यक्रमात सुधा मूर्ती यांनी बोलण्याच्या ओघात त्यांच्या अनेक सवयींचा उलगडा केला. जिथं त्या शुद्ध शाकाहारी असल्याचं स्पष्ट झालं. इतक्या की, हॉटेलात जातानाही ते शाकाहारीच असेल याची त्या काळजी घेतात.

मुलाखतीदरम्यान बोलत असताना आपण परदेशात जातो तेव्हाही खाऊची मोठी बॅगच सोबत असते असं त्यांनी सांगितलं. या बॅगेत पोळ्या, क्षणात खाता येईल असा रव्याचा एखादा पदार्थ अशा गोष्टी असतात. शाकाहारी आणि मांसाहारी भोजनासाठी एकाच चमच्याचा किंवा भांड्याचा वापर होत असेल अशीच भीती त्यांना वाटत असते. हा झाला सुधा मूर्ती यांच्या स्वभावाचा भाग.

सोशल मीडियावर जेव्हा त्यांची ही मुलाखत चर्चेत आली तेव्हा अनेकांनाच त्यांची ही सवय काहीशी खटकली. जिथं नेटकऱ्यांनी हातात मांसाहारी पदार्थांची ताटं पकडलेले ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक दिसत आहेत. अनेकांनी सुधा मूर्ती यांना मुलगी, जावई आणि नातींना स्पर्शही न करण्याचा सल्ला देत उपरोधिक सूर आळवला. काहींनी थेट प्रश्नही केला, की सुनक यांच्याकडे सासुबाईंसाठी वेगळा चमचा आहे का?

Someone tell Sudha Murthy not to touch her son-in-law, daughter and their kids. pic.twitter.com/rIdqOnIeL5

Sudha Murthy's "Casteist" Interview: An Open Letter to Trolls

Since yesterday, I've been seeing several trolls from the left eco-system attacking Sudha Murthy for being "casteist" in an interview. I decided to watch the show to understand exactly what were the "offensive"… pic.twitter.com/DlXq8Z9Ig2

— Anand #IndianFromSouth (@Bharatiyan108) July 27, 2023