'जरा जास्त प्रश्न विचारत होते म्हणून...'; 141 खासदारांच्या निलंबनावर हेमा मालिनींची अजब प्रतिक्रिया

Opposition MPs Suspension : यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षातील खासदारांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेसह एकूण 141 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील वातावरण तापलं आहे. तसेच लोकसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबित खासदारांवर लोकसभा सचिवालयाकडून कडक कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित 141 खासदारांना संसदेच्या चेंबर, गॅलरी आणि लॉबीमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे तृणमूलच्या खासदाराने उपराष्ट्रपती यांची नक्कल केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपने देखील विरोधकांना धारेवर धरलं आहे. अशातच मथुरेच्या भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार हेमा मालिनी यांनी असं वक्तव्य केलं आहे, ज्यामुळे पक्ष अडचणीत येऊ शकतो.

खासदारांच्या निलंबनावर भाजप खासदार हेमा मालिनी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते खूप प्रश्न विचारतात आणि विचित्र वागतात,' असे हेमा मालिलींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. विरोधी खासदारांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले आणि विचित्र वागले, त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले. हेमा मालिनी म्हणाल्या, 'बघा, ते अनेक प्रश्न उपस्थित करतात, ते विचित्र वागतात. यासाठी त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांना निलंबित केले कारण ते चुकीचे करत आहेत. विरोधकांचे एकमेव लक्ष्य संसदेत व्यत्यय आणणे आणि मोदी सरकारला विरोध करणे आहे. यासाठी तो खूप मेहनत घेत आहे, पण त्याला यश मिळणार नाही. विरोधी खासदारांच्या निलंबनाचे औचित्य साधून भाजप खासदार म्हणाले की, निलंबनाचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्यांनी काहीतरी चुकीचे केले आहे.

Finally, a BJP MP has revealed the reason for the suspension of Congress and opposition MPs.

BJP MP Hema Malini:— They ask too many questions that’s why they are suspended. pic.twitter.com/KYOH7vZPF0

— Sama Ram Mohan Reddy (@RamMohanINC) December 19, 2023