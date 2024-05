'हे ऋषिकेश आहे बँकॉक किंवा गोवा नाही', विदेशी पर्यटकांचा गंगा काठीचा VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

Ganga River Viral Video : भारतात मोठ्या संख्येने विदेशी पाहुणे फिरण्यासाठी येतात. गोवा आणि थंड हवीची ठिकाणे ही त्यांची आवडती ठिकाणं आहेत. काही पर्यटकांचं धार्मिक स्थळांकडेही कल वाढलेला दिसून येतो आहे. ऋषिकेश हे हिंदूचं धार्मिक स्थळ असून गंगा मातेच्या आरतीसाठी इथे भारतीयांसह मोठ्या प्रमाणात विदेशी पर्यटकही येतात. भारतीयांसाठी गंगा ही पवित्र नदी आहे. अशातच एका विदेशी तरुण तरुणींचा ऋषिकेशमधील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी संतापले आहेत.

व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, एक विदेशी तरुण तरुणींचा ग्रूप गंगा नदीत मजा मस्ती करताना दिसत आहेत. अनेक विदेशी तरुणींनी बिकीनी घातली आहे तर तरुणांनी शॉर्टस घातले आहेत. खरं तर असे दृष्यं गोव्या किनारी पाहिला मिळतं. पण ऋषिकेशमध्ये गंगा नदीत विदेशी पर्यटकांची ही अशी मस्तीचा व्हिडीओ पाहून नेटकरी वैतागले आहेत.

Thank you @pushkardhami for turning Pavitra Ganga into Goa Beach. Such things are now happening in #Rishikesh & soon it will become Mini Bangkok. https://t.co/5nbB86FfZK pic.twitter.com/VnOtRkWPXM

हा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील Himalayan Hindu या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आलाय. हा व्हिडीओ शेअर करताना नेटकराने लिहिलंय की, 'धन्यवाद पवित्र गंगा नदी काठाला गोव्या बनवल्याबद्दल. आता अशा गोष्टी ऋषिकेशमध्ये घडत असून लवकरच त्याचे मिनी बँकॉक होईल.'

Rishikesh is no more a city of religion, spirituality & yoga. It has become Goa. Why such rave parties/zombie culture is being promoted in #Rishikesh ?@pushkardhami , is this what Devbhoomi is known for? Something needs to ne done before they ruin this holy city.#Uttarakhand pic.twitter.com/mLOxAa7IFe

— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) April 24, 2024