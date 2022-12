SpiceJet: लय भारी! विमानात हटके अनाऊन्समेंट ऐकून प्रवासी झाले खूश, मजेदार Video झाला व्हायरल

SpiceJet Flight Captain Poet Viral Video: विमानात बसण्याची मजाच काही औरच असते. त्यातून आपल्याला विमानात नानातऱ्हेचे लोकं भेटतं असतात. हल्ली सोशल मीडियावर विमानात घडणाऱ्या अंतरंगी घडामोडींचे अफलातून व्हिडीओ इंटरनेटवर (Flight Funny Videos On Internet) जोरात व्हायरल होत असतात. अशा व्हिडीओजना सोशल मीडियावर तूफान व्ह्यूस येतात. वर म्हटल्याप्रमाणे विमान प्रवास करताना अनेकदा आपल्याला वेगवेगळे अनुभव हे येत असतात. अनेकदा वेगवेगळ्या अनुभवांमुळे, आणि काही अतरंगी माणसं प्रवासात भेटल्यामुळे आपला विमान प्रवासही सुकर होतो. त्यामुळे आपल्यालाही एक वेगळीच मज्जा येते. सध्या असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर (SpiceJet Viral Video) व्हायरल होतो आहे. ज्यात पायलट यांनी केलेल्या घोषणेनं सर्वांतीच मनं जिंकून घेतली आहेत. (viral video spicejet delhi to srinagar filght pilot makes inflight annoncement with reciting a poem wins passengers hearts)

अनेकदा आपण विमानात आपली झोप काढतो किंवा आपल्याला बाहेरचा निसर्ग पाहण्याची इतकी इच्छा होते की आपल्याला पायलट (Pilot Annocement) काय घोषणा करतोय याच्याकडे आपले लक्षच नसते. परंतु सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. जो पाहून तुम्हीही उद्यापासून जेव्हा केव्हा विमानानेन प्रवास कराल तेव्हापासून पायलटची घोषणा कान लावून ऐकाल. पायलट हे कायमच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आणि पुढील प्रवासाची माहिती देण्यासाठी फ्लाईट अनाऊंसमेंट देतात. परंतु अनेकदा प्रवासी ही घोषणा मिस करतात. त्यात काहीच नवीन नाही आम्ही नेहमी ऐकतो असं प्रवाशांचे मतं असते. काहीतरी गंभीर असेल किंवा इमरजन्सी असेल तरच पायलट अनाऊन्समेंट करतात. परंतु प्रवाशांना खुश करण्यासाठीही फ्लाईट अनाऊन्समेंटची ही नवी ट्रीक तुम्ही कधी पाहिली आहे काय?

हो, सध्या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओ (Viral Video) असंच काहीतरी पाहायला मिळालं आहे. या व्हिडीओत पायलटनं चक्क प्रवाशानां खुश करण्यासाठी कविता रचली आहे. यात कवितेत ते म्हणतात की, तो शायद दिख सकते हैं भगवान, या कवितेतून त्यांनी प्रवाशांना प्रवासात काय करायचे आणि काय नाही करायचे याची माहिती कवितेतून दिली आहे. त्यामुळे या कवितेतील अतंरगी संवादांमुळे आणि जुळणाऱ्या यमकांमुळे प्रवाशांना आपलं हसू आवरता आलं नाही आणि या प्रसंगाचा एक व्हिडीओ एका युजरनं काढला आहे आणि त्याचाच हा व्हिडीओ सध्या सगळीकडेच व्हायरल झाला आहे.

दिल्ली ते श्रीनगर फ्लाइटमध्ये बसलेल्या एका प्रवाशाने स्पाइसजेटच्या पायलटच्या घोषणेचा हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. ही क्लिप इप्सिता नावाच्या एका ट्विटर वापरकर्त्यानं शेअर केली आहे. या व्हिडीओनं इंटरनेटवर खळबळ उडवली आहे.

In a @flyspicejet flight from Delhi to Srinagar & omg, the captain killed it!

They started off in English, but I only began recording later.

Idk if this is a new marketing track or it was the captain himself, but this was so entertaining & endearing! pic.twitter.com/s7vPE2MOeP

— Eepsita (@Eepsita) December 16, 2022