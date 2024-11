नवाब मलिक यांच्या जावयाचे निधन! कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

Nawab Malik son in law Death: अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. नवाब मलिक यांचे जावई समीर खानं यांचं निधन झालं आहे. समीर खान यांचा काही दिवसांपूर्वी अपघात झाला होता. या अपघातात ते भीषण जखमी झाले होते. त्यांच्यावर कोहीनूर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. समीर खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती समोर येत होती. पण त्यांच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. नवाब मलिक यांनी एक्स (आधीचे ट्वीटर) वरुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक हे सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत आहेत. मलिक हे शिवाजीनगर-माणकूर विधानसभेचे उमेदवार आहेत. तर त्यांच्या कन्या सना मलिक या अणुशक्तीनगरमधून विधानसभा लढवत आहेत. दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर मलिक कुटुंबासाठी वेदनादायी बातमी समोर आली आहे. मलिक यांच्या जावयाचे निधन झाल्याच्या वृत्तानंतर अणुशक्तीनगर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

My son-in-law, Sameer Khan, has passed away. May Allah grant him the highest place in Jannah. As we mourn this loss, all my scheduled for the next two days are postponed. Thank you for your understanding, Please keep him in your prayers.

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 3, 2024