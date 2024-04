वंचितकडून लोकसभेसाठी आणखी 10 उमेदवार रिंगणात, वाचा संपूर्ण यादी

Vanchit Bahujan Aghadi Candidates list : महाराष्ट्रात येत्या 19 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकांच्या मतदानाला सुरुवात होणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध उमेदवारांच्या यादी जाहीर केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीकडून लोकसभा उमेदवारांची पाचवी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात वंचित बहुजन आघाडीकडून 10 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने रायगड, उस्मानाबाद, जळगाव, पालघर, भिवंडी आणि मुंबईतील तीन मतदारसंघांचा समावेश आहे.

वंचित बहुजन आघाडीने काही मिनिटांपूर्वी ट्वीटरवर लोकसभा उमेदवारांची पाचवी यादी जाहीर केली आहे. या यादीत 10 उमेदवारांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. या यादीत आधीच्या यादींप्रमाणेच समाजातील सर्व जाती-जमातींना स्थान देण्यात आले आहे. तसेच या यादीतील लोकसभा उमेदवारांच्या नावापुढे त्यांची जात नमूद करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीकडून गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारांच्या यादी जाहीर केल्या जात आहेत.

The Vanchit Bahujan Aaghadi is pleased to declare its fifth list of candidates from Maharashtra for the Lok Sabha elections.

The VBA State Committee has decided to nominate Shri Abul Hasan Khan from Mumbai South Central. Previously, he was nominated from Mumbai North Central.… pic.twitter.com/RSPaOCRgAD

— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) April 11, 2024