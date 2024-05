'ट्रक आणि ओला चालकांना का नाही..'; Pune Porsche Accident प्रकरणी राहुल गांधींचा रोखठोक सवाल

Rahul Gandhi On Pune Porsche Accident: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये घडलेल्या पोर्शे गाडीच्या अपघातासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर करत राहुल गांधींनी या प्रकरणामध्ये कठोर कारवाई केली जावी अशी मागणी केली आहे. या व्हिडीओमध्ये राहुल गांधींनी कारचालक अल्पवयीन मुलाला निबंध लिहायची शिक्षा दिल्याचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. "श्रीमंत आणि गरिबांसाठी न्याय हा समान हवा," असं राहुल गांधींनी निबंधाचा उल्लेख करत म्हटलं आहे.

"जर बस, ट्रक, ओला, उबर किंवा रिक्षा चालकाकडून झालेल्या अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला जातो. मात्र 16 ते 17 वर्षांचा श्रीमंत कुटुंबातील मुलगा जेव्हा दोघांचे प्राण घेतो तेव्हा त्याला निबंध लिहायला सांगितलं जातं. ट्रक आणि ओला चालकांना का नाही अषी निबंध लिहिण्याची शिक्षा का दिली जात?" असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला आहे. "न्याय हा सर्वांसाठी समान हवा. यासाठीच आम्ही संघर्ष करतोय. आम्ही न्यायासाठी लाढत आहोत. श्रीमंत आणि गरीब या दोघांसाठीही समान न्याय हवा," असं राहुल गांधींनी व्हिडीओच्या शेवटी म्हटलं आहे.

राहुल गांधींनी हा व्हिडीओ पोस्ट करण्याच्या काही तास आधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी या प्रकरणासंदर्भात चर्चा केली. बालन्यायलय मंडळाचा निकाल धक्कादायक असल्याचं मत व्यक्त केलं. तसेच या प्रकरणामध्ये दोषी असणाऱ्या सर्वांविरोधात कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून या अल्पवयीन मुलाला विशेष वागणूक देण्यात आली असेल तर अशी वागणूक देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर कोणी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांच्याविरोधातही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असं फडणवीस म्हणाले.

#WATCH | Pune Car Accident Case | Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "The incident that happened in Pune in which two people died after a car which was driven by a minor hit them. There was a huge public outrage in Pune. When the minor was presented before the Juvenile… pic.twitter.com/6XY57WQXGN

