पुण्यात भरधाव स्पोर्ट्स कारने दिलेल्या धडकेत तरुण-तरुणीचा मृत्यू; नागरिकांनी बिल्डरच्या मुलाला दिला चोप

पुण्यातील उच्चभ्रू कल्याणीनगर परिसरात स्पोर्ट्स कारने दिलेल्या धडकेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एक तरुण आणि तरुणी आहे. अश्विनी कोष्टा आणि अनिस अहुदिया अशी त्यांची ओळख पटली असून दोघं राजस्थानचे राहणारे होते. अपघातानंतर घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांनी चालकाला चोप दिला. त्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आरोपी चालक अल्पवयीने असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे.

पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात एका आलिशान सुपरकारने रात्री अडीच वाजताच्या सुमारास दोघांना उडवलं. हे दोघेही पीडित आपल्या दुचाकीवर होते. धडक इतकी भीषण होती की, त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, चालक पबमधून पार्टी करुन परत येत असताना हा अपघात झाला. कारचा वेगात होती असा प्रत्यक्षदर्शींचा दावा आहे.

Vedant Agarwal, son of Vishal Agarwal of Brahma Realty, hit several vehicles with his speeding Porsche and ended up killing two guys on bikes in Kalyani Nagar, Pune.

Reports say that he left the Pub before the incident.

This is not accident but murder. pic.twitter.com/eZA6cxtBbZ

— Incognito (@Incognito_qfs) May 19, 2024