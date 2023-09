'हात कापून टाकेन,' वरळी सी-लिंकवर रोखल्याने महिला बाईकरची पोलिसांना धमकी, म्हणाली 'जा त्या नरेंद्र मोदींना...'

वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याने पोलिसांनी रोखलं असता, महिला दुचाकीस्वाराने पोलिसांनाच अर्वाच्च भाषेत शिवागीळ करत धमकावलं. मुंबईतील वांद्रे वरळी सी-लिंकवर ही घटना घडली. महिला पोलिसांना धमकावत असतानाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही महिला वास्तुविशारद असून पोलिसांनी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. महिलेने दुचाकी रोखल्यानंतर ती बंद करण्यास सांगितलं असता पोलीस कर्मचाऱ्याला धक्काबुक्कीही केली. इतकंच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फोन केल्यानंतरच मी बाईक बंद करणार अशा शब्दांमध्ये वाद घातला.

महिला दुचाकीस्वार पोलिसांशी वाद घातलानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. महिला वरळी सी-लिंकवर दुचाकी पळवत असल्याने पोलीस कर्मचाऱ्याने तिला रोखलं होतं. यावेळी महिलेने आपली चूक मान्य करण्याऐवजी वाद घालण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, तिने पोलिसांसाठी अपशब्द वापरले.

महिलेला रोखण्यात आलं असता, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तिला बाईक बंद करण्यास सांगितलं. पण तिने नकार दिला. इतकंच नाही तर कर्मचाऱ्याने बाईक बंद करण्याचा प्रयत्न केला असता, ती संतापली आणि जाहीरपणे धमकावू लागली. 'हात कापून टाकेन, माझ्या गाडीला हात लावण्याची हिंमत कशी झाली,' अशा शब्दांत महिलेने धमकी दिली.

व्हिडीओच्या सुरुवातीला महिला वरळी-सी लिंकवर बुलेटवर बसलेली दिसत आहे. यावेळी इतर गाड्या तिच्या आजुबाजूने जात असतात. यादरम्यान पोलीस कर्मचारी वायरलसेवरुन महिला रोखण्यात आलं असता जोरजोरात बोलत वाद घालत असल्याचं कळवत आहे. महिलेला गाडी बंद करण्याची विनंती करण्यात आली असता, 'अजिबात नाही. मी तुमची नोकर नाही. मी कर भरते. या ब्रीजवर उभं राहणं माझा हक्क आहे', असं सांगते. नरेंद्र मोदींचा फोन येईल की नुपूर गाडी बंद कर, तेव्हाच मी बंद करेन असंही ती म्हणते. ही गाडी आता थेट दिल्लीला जाऊन थांबेल असंही ती पोलिसांना सांगत आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना नुपूर मुकेश पटेल नावाची एक महिला वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर बाईकवरुन मुंबईच्या दिशेने येत असल्याची माहिती मिळाली होती.

26-year-old woman from MP, identified as Nupur Patel and is apparently an RJ was arrested by the police on September 15 for allegedly joyriding on her motorcycle — without a helmet — on the Bandra-Worli Sea Link, where two-wheelers are not permitted.

