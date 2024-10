Ratan Tata Death: सर्वसामान्यांनाही घेता येणार रतन टाटांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन

Ratan Tata Last Rites Darshan: जगप्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांचं बुधवारी रात्री मुंबईतील ब्रिच कॅण्डी रुग्णालयामध्ये वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन झालं. मागील बऱ्याच काळापासून ते प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांना तोंड देत होते. सोमवारी त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारांदरम्यान त्यांनी बुधवारी अखेरचा श्वास घेतला. रतन टाटा यांच्या निधनाचं वृत्त समोर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रुग्णालयात जाऊन त्यांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेतलं. तसेच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातील असं जाहीर केलं आहे. दरम्यान, सर्वसामान्यांनाही रतन टाटांच्या पार्थिवाचे अत्यंदर्शन घेता येणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी, "राज्य सरकारचे मुंबईतील सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत," असं सांगितलं.

Mumbai | Maharashtra Minister Deepak Kesarkar says "All the programs of the state government in Mumbai have been cancelled for tomorrow, due to the death of industrialist Ratan Tata..." pic.twitter.com/BsXWKOtYUc

मुंबई दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अभिनव देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, "रतन टाटा यांचे पार्थिव एनसीपीए येथे अत्यंदर्शनासाठी ठेवलं जाणार आहे. सकाळी 10 ते दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत रतन टाटांच्या पार्थिवाचं अंत्यदर्शन घेता येणार आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी सर्व तयारी केली आहे."

#WATCH | Maharashtra: Additional Commissioner of South Region, Mumbai Police Abhinav Deshmukh says, "The mortal remains of Ratan Tata will be kept at NCPA for the darshan between 10 am to 3.30 pm...All police arrangements will be made..." pic.twitter.com/BBDQzHFP9Z

रात्री तीन वाजण्याच्या सुमारस रतन टाटा यांचे पार्थिव त्यांच्या कुबाल्यातील घरी नेण्यात आलं.

#WATCH | Maharashtra: The mortal remains of Industrialist Ratan Tata, who passed away at Breach Candy Hospital in Mumbai, were brought to his residence in Colaba

(Visuals from his residence in Colaba) pic.twitter.com/fdbfiWy6mA

