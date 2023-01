Asia Cup 2023 : चाहत्यांसाठी मोठी बातमी, भारत-पाकिस्तान आता...., जय शहांनी केली घोषणा

Asia Cup 2023 ind vs pak : नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला टीम इंडिया आणि श्रीलंका (India vs Sri Lanka) या दोन्ही संघात 3 सामन्यांची टी-20 मालिका सुरू झाली आहे. तर शेवटच्या महिन्यात आशिया चषक (Asia Cup 2023), एकदिवसीय विश्वचषक (ODI World Cup 2023) यासारख्या स्पर्धा होणार आहे. मात्र या स्पर्धेपूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान या सामन्यासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. दरम्यान आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष जय शाह (Jai Shah) यांनी 2023-2024 मध्ये होणाऱ्या स्पर्धांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत चाहत्यांची पहिली नजर पाकिस्तानात झालेल्या आशिया कप 2023 वर पडली.

Presenting the @ACCMedia1 pathway structure & cricket calendars for 2023 & 2024! This signals our unparalleled efforts & passion to take this game to new heights. With cricketers across countries gearing up for spectacular performances, it promises to be a good time for cricket! pic.twitter.com/atzBO4XjIn

— Jay Shah (@JayShah) January 5, 2023