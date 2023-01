Babar Azam हनी ट्रॅपमध्ये अडकला? Sexting चे पर्सनल व्हिडीओ व्हायरल!

Babar Azam pictures Photo Video leaked : पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू बाबर आझमच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कर्णधारपदावरून बाबरची उचलबांगडी होण्याच्या चर्चा सुरू असताना बाबरचे पर्सनल फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. इन्स्टाग्रामवरील eish. arajpoot या आयडीवर व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. कथित स्वरूपात तरूणीने बाबर आझमवर फसवणुकीचे आरोप केले आहेत. (Babar Azam caught in honey trap? Sexting personal pictures video leaked latets marathi Sport News)

नेमकं काय आहे प्रकरण?

पाकिस्तानचा विराट कोहली म्हणून ओळखला जाणाऱ्या बाबर आझमवर फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. इन्स्टाग्रामवरील अकाऊंटवर बाबरचे पर्सनल व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. एकामध्ये तो समोरील व्यक्तिसोबत संवाद साधत आहे, तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये व्हाट्सअपवरील संभाषण असल्याचा दावा केला गेला आहे.

इन्स्टाग्रामवरील ईशा राजपूत नावाच्या हँडलवर फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत. त्यात दिसणारी व्यक्ती पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या फोटो आणि व्हिडिओंसोबतच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, तुमने जो किया, तुमको वही मिला.

Babar Azam sexting with gf of another Pakistan cricketer and promising her that her bf won’t be out of team if she keeps sexting with him is just

I hope allah is watching all this .

