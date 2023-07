Stuart Broad Retirement: स्टुअर्ड ब्रॉडचा क्रिकेटला अलविदा! 'या' दिवशी खेळणार अखेरचा सामना

Stuart Broad retirement: नुकतंच कसोटी क्रिकेटमध्ये 600 विकेट्स पार करणार्‍या 37 वर्षीय खेळाडून स्टुअर्ड ब्रॉडने द किया ओव्हल येथे इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाचव्या ऍशेस कसोटीच्या तिसर्‍या दिवसाच्या समारोपाच्या वेळी सर्वांना धक्का दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कीर्तिमान गाजवणाऱ्या स्टुअर्ड ब्रॉडने (Stuart Broad) निवृत्तीची घोषणा केली आहे. (England bowler Stuart Broad has announced retirement from cricket after Ashes 2023)

Stuart, it's been an honour

We wish you all the best in whatever you decide to do next #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/ezB9OBWObt

— England Cricket (@englandcricket) July 29, 2023