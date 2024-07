IND vs SL 2nd T20 : इतिहास रचण्यापासून यशस्वी जयस्वाल फक्त 7 धावा दूर, अशी कामगिरी करणारा जगातील पहिला फलंदाज

Yashasvi Jaiswal Records : श्रीलंका विरुद्ध टीम इंडिया दुसरा सामना रविवारी 28 जुलै रोजी म्हणजेच आज खेळवण्यात येणार आहे. काल झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने श्रीलंकेचा 43 धावांनी पराभव केला. भारतीय फलंदाजांनी 213 धावा केल्या होत्या, त्याला उत्तर देताना श्रीलंकेचा संघ 170 धावांमध्ये गारद झाला. कालच्या सामन्यात यशस्वी जयस्वालकडे इतिहास रचण्याची मोठी संधी होती. मात्र, तो 40 धावा करून बाद झाला. अशातच आता आजच्या सामन्यात जर यशस्वी जयस्वालने 7 धावा केल्या तर तो इतिहास रचणार आहे.

आजच्या सामन्यात स्टार भारतीय सलामीवीर यशस्वी जयस्वालला 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1000 धावा करणारा जगातील पहिला फलंदाज बनण्याची संधी असेल. 22 वर्षांच्या यशस्वीने आतापर्यंत खेळलेल्या 11 सामन्यांच्या 16 डावांमध्ये 953 धावा केल्या आहेत.

दरम्यान, या यादीत दुसऱ्या स्थानावर श्रीलंकेचा कुसल मेंडिस आहे, ज्याने 25 सामन्यांच्या 27 डावात 878 धावा केल्या आहेत. तर टीम इंडियाचा माजी टी-ट्वेंटी कॅप्टन रोहित शर्माने 17 सामन्यांच्या 22 डावांमध्ये 833 धावांसह चौथ्या स्थानावर आहे.

Yashasvi Jaiswal needs just 7 more runs to become the first batter to complete 1000 runs in International cricket in 2024.

