IPL 2023: आयपीएल तोंडावर असताना Punjab Kings ला सर्वात मोठा धक्का; चॅम्पियन खेळाडू संघातून 'आऊट'

IPL 2023 Jonny Bairstow: आयपीएलच्या आगामी हंगामासाठी (IPL 2023) आता फक्त काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मात्र, अनेक संघांचे खेळाडू दुखापतग्रस्त (injured player) असल्याने स्पर्धेबाहेर पडल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच आता पंजाब किंग्ससाठी (Punjab Kings) वाईट बातमी समोर आली आहे. ट्विट करत पंजाब किंग्जने ही माहिती दिलीये.

आपल्याला कळविण्यास आम्हाला खेद होत आहे की जॉनी बेअरस्टो (Jonny Bairstow Injury) त्याच्या दुखापतीमुळे आयपीएलच्या (IPL 2023) या मोसमात सहभागी होणार नाही. आम्ही त्याला शुभेच्छा देतो आणि पुढच्या हंगामात त्याला पाहण्यास उत्सुक आहोत. त्याच्या जागी मॅथ्यू शॉर्टचे स्वागत करताना आम्हाला आनंद होत आहे, असं पंजाब किंग्जने (Punjab Kings Tweet) ट्विट करताना म्हटलंय.

