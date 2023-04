IPL 2023 : अर्जुनने विकेट घेताच रोहित शर्माची लाखात एक प्रतिक्रिया, Video पाहाच

Rohit Sharma impressed Arjun Tendulkar : आयपीएलमध्ये (IPL 2023) मुंबई इंडियन्सने सनरायझर्स हैदराबाद (SRH vs MI) विरुद्धचा सामन्यात काल (18 एप्रिल 2023) दमदार विजय मिळवला आहे. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने हैदराबादचा 14 धावांनी पराभव केला. मुंबई इंडियन्सने सलग तीन सामने जिंकून हॅटट्रिक केली आहे. या सामन्यादरम्यान महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याने गोलंदाजीची सुरुवात अन् शेवट पाहून अर्जुन अपेक्षांवर खरा उतरला. अर्जुनची खेळी पाहून मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma)लाखात एक प्रतिक्रीया दिली. नेमकं रोहित शर्मा अर्जुनवर काय प्रतिक्रीया दिली आहे ते पाहूया...

सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध मुंबई इंडियन्सने (SRH vs MI) प्रथम फलंदाजी करताना 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 192 धावा केल्या. विजयासाठी 193 धावांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सनरायझर्सचा संघ 19.5 षटकांत सर्वबाद करुन रोहित शर्माच्या संघाने 14 धावांनी विजय मिळवला. आयपीएल 2023 मधील मुंबई इंडियन्सचा हा सलग तिसरा विजय आहे. विजयाची हॅट्ट्रिक साधल्यानंतर कर्णधार रोहित शर्मा आनंदी दिसत होता. यावेळी त्याने संघाच्या फलंदाजीसह अर्जुन तेंडुलकरचे (Arjun Tendulkar) कौतुक केले.

या सामन्याच्या विजयानंतर रोहित शर्माने अर्जुन तेंडुलकरचे (Rohit Sharma impressed Arjun Tendulkar) प्रचंड कौतुक केले. 'अर्जुनसोबत खेळणे खूप रोमांचक आहे. अर्जुन गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग आहे. मी त्याला मोठे होताना पाहिले आहे. अर्जुनला आता समजले की त्याला काय करायचे आहे. ब्राउनला खात्री आहे की तो हे करू शकतो. अर्जुन नव्या चेंडूने स्विंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय तो स्लॉग ओव्हर्समध्ये यॉर्कर बॉल टाकत आहे. मध्यमगती गोलंदाज अर्जुनने आपला दुसरा आयपीएल सामना खेळत सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध दबावाच्या परिस्थितीत शेवटच्या षटकात 20 धावा वाचवत विकेट घेतली आणि मुंबईला सलग तिसऱ्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली.

A special moment for young Arjun Tendulkar, who gets his first wicket in #TATAIPL and it is his captain Rohit Sharma, who takes the catch of Bhuvneshwar Kumar.

Arjun takes the final wicket and @mipaltan win by 14 runs. pic.twitter.com/1jAa2kBm0Z

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023