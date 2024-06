T20 World Cup 2024: उदास चेहरे...डोळ्यात अश्रू; काही क्षणात भंगलं वेस्ट इंडिजचं वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न

T20 World Cup 2024: आतापर्यंत कधीही आजोयित केलेल्या देशाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकलेला नाही. यंदाच्या वर्षीही याची पुनरावृत्ती झाल्याचं दिसून आलं आहे. टी-20 वर्ल्डकप 2024 मधून वेस्ट इंडिजची टीम बाहेर पडली आहे. त्यामुळे हा अनोखा रेकॉर्ड तुटू शकला नाही. T20 वर्ल्डकपची सुरुवात 2007 साली झाली. 2007 T20 वर्ल्डकप ते 2024 T20 वर्ल्डकप पर्यंत, या ICC स्पर्धेचे यजमानपद मिळालेल्या प्रत्येक देशाला विजेतेपद मिळवण्यात अपयश आलंय. सोमवारी, दक्षिण आफ्रिकेने सुपर-8 सामन्यात वेस्ट इंडिजचा (DLS) 3 गडी राखून पराभव करून T20 वर्ल्डकप 2024 मधून बाहेर पडले.

वेस्ट इंडिजची टीम 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकपचं जेतेपद जिंकण्यासाठी प्रबळ दावेदार मानली जात होती. मात्र यावेळी त्यांची स्वप्नं क्षणातच भंगल्याचं पहायला मिळालं. वेस्ट इंडिजची टीम सलग तिसऱ्यांदा T20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळवू शकली नाही. वेस्ट इंडिज संघ 2021 T20 वर्ल्डकप, 2022 T20 वर्ल्डकप आणि आता 2024 T20 वर्ल्डकप सेमी फायनलपूर्वीच बाहेर पडली. 2024 टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिजचे खेळाडू भावूक झाले होते. वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूंचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यामध्ये सर्व वेस्ट इंडिज खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर दुःख दिसून येतंय.

A massive moment in the game, Russel is heart broken, West Indies fans are heart broken!

Russel was looking so so good and then a screamer of a runout from Nortje, well done Nortje. Well done RSA.

They played like a top side tonight, captain Markram is rewriting history. pic.twitter.com/po8FvzIJbQ

— Rajiv (@Rajiv1841) June 24, 2024