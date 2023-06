WATCH: शाहीन आफ्रिदीने केल्या बटलरच्या दांड्या गुल, बॉल गोळीगत आला अन्...; पाहा Video

Shaheen Afridi, Jos Buttler: सध्या इंग्लंडमध्ये T20 ब्लास्ट लीगचा धुमधडाका पहायला मिळतोय. लीग आता रंगतदार स्थितीत आल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच या स्पर्धेत पाकिस्तानचा खेळाडू शाहीन आफ्रिदीने (Shaheen Afridi) धुमाकुळ घातला आहे. T20 ब्लास्टच्या नॉटिंगहॅमशायर संघात शाहीन आफ्रिदी खेळतोय 4 जून रोजी नॉटिंगहॅमशायर विरुध्द लँकेशायरच्या सामन्यात (Nottinghamshire vs Lancashire T20 Blast) शाहीन आफ्रिदीने दमदार गोलंदाजी केली. या सामन्यात शाहीन आफ्रिदीने 3 ओवरमध्ये 25 धावा दिल्या आणि 2 विकेट्स नावावर केल्या आहेत. मात्र, सध्या शाहीनच्या एका बॉलची जोरदार चर्चा होताना दिसते. त्याचा व्हिडिओ सध्या ट्रेंडिगमध्ये (Trending Video) असल्याचं दिसतंय. अफ्रिदीने नेमकी काय कमाल केली पाहुया...

शाहीन आफ्रिदीने चौथ्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर धोकादायक यॉर्कर टाकला. त्यावेळी टी-ट्वेंटीचा स्टार बॅटर जॉस बटलर क्रिजवर होता. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये जॉस बटलर (Jos Buttler) चांगली फलंदाजी करत होता. 15 चेंडूत 23 धावा करत त्याने गोलंदाजांच्या तोंडचं पाणी पाळवलं. यामध्ये त्याने 3 चौकार देखील खेचले. त्याचवेळी शाहीन आफ्रिदीने आपलं रॉकेट यॉर्कर लाँच केलं आणि बटलरच्या दांड्या गुल केल्या. जॉस बटलरला शाहीन आफ्रिदीचा यॉर्कर महागात पडला, हा यॉर्कर एवढा घातक होता की जॉसच्या दोन्ही पायांच्या मधोमध पडला अन् बटलरची विकेट पडली. बॉलचा वेग एवढा जोरदार होता की बटलरला देखील तो चेंडू थांबवू शकला नाही. बॅाल जाऊन थेट स्टंप्सवर आदळला आणि उजव्या बाजूची विकेट उडाली.

बटलरची विकेट उडाल्यानंतर शाहिन अफ्रिदीने आपल्याच अंदाजात दोन्ही हात उंचावत सेलिब्रेशन केलं. त्याचा व्हिडिओ (Viral Video) सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.

