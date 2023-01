ठरलं! आता दोन कर्णधारांबरोबरच टेस्ट आणि वन डेसाठी दोन वेगळे कोच

Cricket Team New Coaches : येत्या वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संघ कसून तयारीला लागल्याचं दिसत आहे. टीम इंडियाही प्रत्येक मालिकेमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देत बदल करून मजबूत टीम करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आताच्या टी-20 मालिकेसाठी हार्दिक पंड्याकडे संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं आहे. ((South Africa Cricket Team New Coaches Rob Walter & Shukri Conrad) दोन कर्णधार फॉरमॅटनुसार नेमण्यात आले आहेत. अशातच आगामी वर्ल्ड कपच्या डोळ्यापुढे ठेवत संघ व्यवस्थापनात मोठे बदल केले आहेत. (South Africa Cricket Team New Coaches Rob Walter & Shukri Conrad latest Marathi Sport Cricket News)

दक्षिण आफ्रिकेने कोचिंग स्टाफमध्ये नवीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मार्क बाऊचर यांनी टी-20 वर्ल्ड कपनंतर प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला होता. आता आधी व्यवस्थापनाचीच बांधणी करत असल्याचं दिसत आहे. टी-20 आणि वनडे संघासाठी रॉब वॉल्टर यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर शुक्री कोनार्ड यांची कसोट संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी वर्णी लागली आहे.

गतवर्षी ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये आफ्रिकेच्या संघाने निराशाजनक कामगिरी केली होती. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाला नेदरलँड संघाने पराभवाची धूळ चारली होती. नवनियुक्त झालेल्या प्रशिक्षकांचा कार्यकाल हा येत्या 1 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. रॉब वॉल्टर यांनी याआधीही आफ्रिकेच्या संघासोबत काम केलं आहे.

Shukri Conrad (red-ball) and Rob Walter (white-ball) have been revealed as the new #Proteas head coaches

We wish them all the best in their new roles#BePartOfIt pic.twitter.com/E2PVE6ER4s

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 16, 2023