World Cup 2023 : सुपरस्टार रजनीकांत यांची भविष्यवाणी! Ind vs Aus मध्ये कोण जिंकणार?

प्रत्येकजण 19 नोव्हेंबर च्या फायनलची मनापासून वाट पाहत आहे. कारण याच दिवशी रविवारी दुपारी 2 वाजता अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये वर्ल्ड कप 2023 चा अखेरचा सामना रंगणार आहे. इंडिया आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये हा सामना रंगणार आहे. 15 नोव्हेंबरला मुंबईत वानखेडे स्टेडिअमवर सेमी फायनलाचा सामना रंगला. भारताने न्यूझीलंडला हरवून फायनलमध्ये आपली जागा निश्चित केली. या दिवशी वानखेडेत अनेक फिल्मी कलाकार उपस्थित होते. सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी, शाहिद कपबक, रणबीर कपूर सह अनेक कलाकार उपस्थित होते. या नावात रजनीकांत यांचाही समावेश होता. या दरम्यान रजनीकांत यांनी फायनल मॅचबाबत मोठं वक्तव्य केलं.

रजनीकांत म्हणाले, 'सुरुवातीला मला नर्व्हस वाटले. नंतर विकेट पडत राहिल्या आणि सगळं सुरळीत झालं. त्या दीड तासात मी खूप घाबरलो होतो, पण मला 100% खात्री आहे की (वर्ल्ड) कप आमचाच आहे. उपांत्य फेरीचा सामना पाहिल्यानंतर रजनीकांत यांनी आता स्पष्टपणे सांगितले आहे की, यावेळी फक्त भारतच विश्वचषक आणणार आहे. रजनीकांत सांगतात, 'पहिल्यांदा मी सेमीफायनलमध्ये नर्व्हस होतो, पण नंतर जेव्हा विकेट पडत राहिल्या तेव्हा सगळं सुरळीत झालं. त्या दीड तासात मी खूप घाबरलो होतो, पण मला १००% खात्री आहे की विश्वचषक आमचाच आहे. उपांत्य फेरीचा सामना पाहण्यासाठी रजनीकांत वानखेडेवर पोहोचले होते. रजनीकांत मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीचा सामना पाहताना दिसला. न्यूझीलंडचा 70 धावांनी पराभव करत भारताने अंतिम फेरी गाठली आहे.

VIDEO | "At first, I felt nervous. Later, when wickets kept falling, it went well. During that one and a half hours, I was quite nervous. But I am 100% sure the (World) Cup is ours," says actor Rajinikanth as he arrives in Chennai from Mumbai after watching the India vs New… pic.twitter.com/NU8a4x1MPO

— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2023