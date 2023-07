स्मार्टनेस की तुक्का? बाबरचा 'हा' शॉट पाहून पाकिस्तानी चाहते भिडले; पाहा Video

Babar Azam Unique Boundary During 2nd Test vs Sri Lanka: श्रीलंकेविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेमध्ये पाकिस्तानचा संघ दमदार कामगिरी करताना दिसत आहे. पहिल्या कसोटीमध्ये पाकिस्तानने विजय मिळवून वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपला चांगली सुरुवात केली आहे. सौद शकीलने केलेल्या दमदार द्विशतकाच्या मदतीने ग्ले येथील मैदानावर झालेला पहिला कसोटी सामना 4 गडी राखून जिंकला. या मालिकेमधील दुसरा कसोटी सामना सध्या सुरु असून संपूर्ण 5 दिवसांचा खेळ पावसाच्या अडथळ्याशिवाय झाला तर पाकिस्तान दुसरी कसोटीही जिंकेल अशी चिन्हं दिसत आहेत.

पाहुण्या पाकिस्तान संघाने यजमान संघाला दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात केवळ 166 धावांवर बाद केलं. त्याच दिवशी पाकिस्तानच्या संघाने वेगवान फलंदाजी करत 9 धावांची आघाडी घेतली. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा पाकिस्तानचा संघ 2 बाद 177 वर खेळत होता. कोलंबोमध्ये सुरु असलेल्या या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी एक षटकही टाकण्यात आलं नाही. पावसामुळे दुसऱ्या दिवशीचा संपूर्ण खेळ वाया गेला. बुधवारी सामना सुरु झाला तेव्हा पाकिस्तानने दमदार सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी जिथं खेळ सोडला त्याच जोमाने पाकिस्तानी फलंदाज फटकेबाजी करु लागले.

याच खेळीदरम्यान पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमने मारलेला एका आगळ्या वेगळ्या फटक्याने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलं आहे. या फटका पाहून त्याने हा मुद्दा मारला की त्याचा तुक्का लागला यावरुन सध्या पाकिस्तानी चाहत्यांमद्ये चर्चा सुरु आहे. आझमने मारलेल्या या अनोख्या फटक्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. श्रीलंकन वेगवान गोलंदाज असिथा फर्नांडोच्या गोलंदाजीवर बाबरने हा फटका मारला. असिथाने फूल लेंथ आणि ऑफ स्टम्पच्या बाहेर टाकलेला चेंडू बाबर बॅट उंचावून सोडून देणार असं वाटत होतं. मात्र त्याने अचानक मध्येच बॅट घालती आणि चेंडू बॅटची कड घेऊन स्लीप आणि गल्लीच्या गॅपमधून चौकार गेला.

बाबरच्या अनेक चाहत्यांनी तो मुद्दाम कोणाला कल्पना येऊ नये म्हणून असा चकवा देणारा फटका मारल्याचा दावा करत आहेत. बाबरचे चाहते त्याचं कौतुक करत असले तरी अनेकांनी चुकून हा तुक्का लागल्याचं हा फटका पाहिल्यानंतर म्हटलं आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ आणि सांगा तुम्हाला काय वाटतंय...

कोण काय म्हणालंय?

1) काहीही... त्याने शेवटच्या क्षणी बॅट वर करायचा प्रयत्न केला

Seriously? He just tried to pull out from the shot at the last second https://t.co/b2Ha0DxxK0

2) हा काही नवा शॉट नाही

Koi new shot nahi hai. It's called a third man dab. Joe Root & Williamson keep doing that. https://t.co/jlr6IbZl7o

3) तो गोंधळला

I guess you didn't hear what Aamir Sohail had to say "Caught in Two Minds"...

He thought of playing it then lifted his bat in the very end moment, luckily didn't chop on to the stumps.

Unnecessary hype for a very normal thing. https://t.co/qbhvlOG2IB

— Pranav Nair (@leg_gully) July 25, 2023