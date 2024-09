'काय होतास तू काय झालास तू!' WWE चा आयकॉनिक स्टार झाला इतका बारीक, ओळखताही येईना...

Dave Bautista Shocking Weight LossTransformation : WWE आयकॉनिक स्टार रेसलर आणि अभिनेता डेव बटिस्टा याचे ट्रान्सफॉर्मशन पाहून त्याचे फॅन्स अवाक झाले आहेत. वयाच्या 55 व्या वर्षी डेव बटिस्टाने आश्चर्यकारकपणे वजन कमी केलं असून याची सध्या क्रीडा विश्वात प्रचंड चर्चा होतं आहे. डेव बटिस्टाने नुकतंच टोरंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलला हजेरी लावली होती. यावेळी एकेकाळी बलाढ्य शरीरयष्ठी असणाऱ्या बटिस्टाचा स्लिम लूक पाहून कोणालाही स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही.

दिग्गज रेसलर डेव बटिस्टा यांनी WWE या प्रसिद्ध रेसलिंग शोमध्ये दिलेलं योगदान मोठं असून त्याचे फॅन्स आजही युट्युबवर त्याच्या फाइट्स पाहतात. WWE चा आयकॉनिक स्टार असलेल्या डेव बटिस्टा याला 'The Animal' म्हणून ओळखले जायचे. डेव बटिस्टा त्याच्या काळात दोन वेळा WWE चॅम्पियन आणि 4 वेळा हेवीवेट चॅम्पियन राहिला आहे. एकेकाळी 6 फूट 6 इंच इतकी हाईट आणि 130 किलो वजन असलेल्या बटिस्टाचा टोरंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमधील स्लिम लूक पाहून चाहते आश्चर्यचकित झाले. तसेच काहींनी त्याच्या तब्बेती विषयी चिंता व्यक्त केली.

Dave Bautista

"I was already struggling with some scenes I couldn't do anymore because of the overweight, but now that I've taken them off I'm better. Mentally, I think I'm 30 or 40, I'm in one of the best times of my life and career and I don't think about it. "I feel good." pic.twitter.com/kngE8GhbAi

— Will Fan (@willfanx) September 9, 2024