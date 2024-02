iPhone 16 सीरीजमध्ये लाँच होणार 5 स्मार्टफोन, किंमत आणि फिचर्स जाणून घ्या

iPhone 16: 2023मध्ये iPhone 15 सीरीज लाँच झाली आहे. अॅपलच्या या सीरीजला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आता अॅपल युजर्सना आयफोन 16चे वेध लागले आहेत. कंपनी या वर्षीही दरवर्षीप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात लाँच करण्याची शक्यता आहे. आयफोन 16 लाँच होण्याआधीच स्मार्टफोनचे सर्व डिटेल्स समोर आले आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, कंपनी यावर्षी 5 स्मार्टफोन लाँच करु शकते.

लीक झालेल्या रिपोर्टनुसार कंपनी यावर्षी iPhone 16, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max सोबत दोन SE मॉडलदेखील लाँच करु शकतात. आयफोन 16च्या फिचर्सबद्दल सर्व काही जाणून घेऊया. टिप्स्टर Majin Bu यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टनुसार, कंपनी यावर्शी दोन iPhone 16 SE मॉडल लाँच करण्याची शक्यता आहे. टिप्सरने या फोनच्या किंमतीबाबत काही डिटेल्सही शेअर केले आहे.

कंपनीने SE मॉडल्स याआधीही लाँच केले होते. मात्र, त्यापुढे कधीच नंबर सीरीज लावली नव्हती. लीक रिपोर्टनुसार, या वर्षात SE लाइन-अपला फ्लॅगशिप लाइनअपसोबत मर्ज करु शकतात. याचा एक रेंडरदेखील समोर आले आहे. ज्यात सर्व मॉडल्सच्या कॅमेरा मॉड्युल स्पष्टपणे दिसून येतेय.

iPhone 16 SE आणि iPhone 16 SE Plus मध्ये सिंगल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. तर, iPhone 16मध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि प्रो मॉडल्समध्ये ट्रिपल रिअय कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. मात्र फोनचे हे सर्व डिझाइन iPhone आणि iPhone 15पेक्षा खूप वेगळे आहेत.

यावेळी कंपनीने कॅमेरा सेटअप वर्टिकल दिला आहे. त्याचबरोबर iPhone 16 SE मध्ये 6.1 इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. जो 60 HZ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करतो. त्याचबरोबर iPhone 16 SE Plus मध्ये 6.7 इंचाची स्क्रीन देण्यात आली आहे. 60 HZ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते.

दोन्हीही फोनमध्ये Dynamic आयलँड फिचर्स मिळू शकते. त्याचबरोबर iPhone 16 आणि iPhone 16 Pro मध्ये 6.3 इंचाचा डिस्प्ले मिळू शकतो. यात 120 HZ रिफ्रेश सपोर्ट करतो. तेच iPhone 16 Pro Maxमध्ये 6.9 इंचाचा डिस्प्ले मिळू शकतो.

I recently came into possession of a table that appears to illustrate that the iPhone 16 lineup will merge with the SE lineup. Based on what is reported in this image of which I have no information on the source, it seems that Apple is working on an iPhone 16 SE, a 16 Plus SE… pic.twitter.com/4ng2oU86ew

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 12, 2024