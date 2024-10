OLA इलेक्ट्रीक स्कूटरवर भलामोठा डिस्काऊंट, '10 हजारला दिलीत तरी नको' असं का म्हणतायत ग्राहक?

Biggest ola Season Sale: येत्या 5 वर्षात रस्त्यांवर पेट्रोलच्या गाड्यांऐवजी इलेक्ट्रीक स्कूटर धावताना दिसू लागतील. याची सुरुवात झाली आहे. तरी चार्जिंग आणि सर्व्हिस सेंटरच्या तक्रारींमुळे कोणी इलेक्ट्रीक स्कूटर खरेदीसाठी धजावत नाही. या पार्श्वभूमीवर ओला इलेक्ट्रीकने आपली सर्वात सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रीक स्कूटर S1X वर मोठ्या डिस्काऊंटची घोषणा केली आहे. कंपनीने या स्कूटरवर 25 हजारांचा भलामोठा डिस्काऊंट दिलाय. बिगेस्ट ओला सिझन सेलमध्ये S1X इलेक्ट्रीक का इतकी स्वस्त झालीय? लोकांच्या यावर प्रतिक्रिया काय आहेत? सविस्तर जाणून घ्या.

ओला S1X इलेक्ट्रीक स्कूटरची सुरुवातीची एक्स शोरुम किंमत 75 हजार रुपये होती. ही ऑफर केवळ S1X मॉडेलच्या 2 kWh बॅटरी व्हेरिएंटवर आहे. या ऑफरची शेवटची तारीख देण्यात आली नाही. स्टॉक संपेपर्यंतच ही ऑफर असेल. त्यामुळे ज्यांना ही स्कूटर घ्यायची इच्छा असेल त्यांनी तात्काळ संधीचा फायदा घ्यायला हवा. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार कधीही ऑफर समाप्त केली जाऊ शकते.

ओला इलेक्ट्रीक्सच्या सप्टेंबरच्या सेल्समध्ये खूप घसरण झाली. S1X इलेक्ट्रीक स्कूटरवर मोठा डिस्काऊंट देऊन फेस्टिव्हल सिझनमध्ये सेल्स वाढवण्याचा कंपनीचा प्लान आहे. ओलाने सप्टेंबर 2024 मध्ये वर्षातील कमी विक्री नोंदवण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये ओला स्कूटरचे केवळ 23 हजार 965 यूनिट्सच विकले गेले. यामुळे सप्टेंबरमध्ये कंपनीचा मार्केट शेअर 49 टक्क्यांहून कमी होऊन 27 टक्क्यांवर आला आहे.

The @OlaElectric BOSS sale - Biggest Ola Season Sale, is now open for early access to our amazing community for today! Crazy offers and exclusive benefits!

As crazy as Ola S1 scooters starting at just ₹49,999!!

The BOSS of all products, prices, EVs is here pic.twitter.com/NcdnDXEw9H

— Bhavish Aggarwal (@bhash) October 2, 2024