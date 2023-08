Flipkartवर वस्तू खरेदी करताना ग्राहकांना अडचणी, ट्विटरवर तक्रारींचा पाऊस

Flipkart Users Problem: ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर सेल सुरू असून देशभरातील ग्राहक या संधीचा फायदा घेत आहेत. येथे तुम्हाला स्पोर्ट्स आणि फिटनेस उत्पादनांवर 80 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळतेय तर काही बँकेच्या कार्डने खरेदी केल्यास तुम्हाला 10 टक्के त्वरित सूट देखील मिळू शकते. असे असताना अनेक ग्राहकांना वस्तू खरेदी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी या तक्रारी फ्लिपकार्टला पाठवल्या पण दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी आता ट्विटरवर तक्रारी लिहिल्या आहेत.

वस्तू रिटर्न होत नसून पेमेंटदेखील परत मिळत नसल्याचे एका युजरने ट्वीटरवर लिहिले आहे. तसेच फ्लिपकार्ट अ‍ॅप्लीकेशन लोड व्हायला वेळ लागत असल्याचेही एका युजरने लिहिले आहे.

what are you guys doing. These are totally hopeless tasks. There is no solution to my problem only fooling is being done. @flipkartsupport @Flipkart pic.twitter.com/yanQKTV0cH

माझी परवानगी नसताना मी केलेली ऑर्डर रद्द करण्यात आल्याचे डॉ. प्रयास शर्मा यांनी फ्लिपकार्टला उद्देशून लिहिले आहे. रिशी श्रीवास्तव या युजरनेदेखील आपला राग व्यक्त केला आहे.काही कारण न देता माझे रिफंड रद्द केले आणि आता ईयरफोन घ्यायलादेखील कोणी येत नाही. माझी अडचण सोडवली नाही तर मी तक्रार करेन असा इशारा त्याने फ्लिपकार्टला दिला आहे.

@Flipkart @flipkartsupport @jagograhakjago Problem : without my consent and delivery attempt my order has been cancelled. Why ?

Solution : please provide me with the same basket of items in the same amount pic.twitter.com/NRacyEST60

— Dr. Prayas Sharma (@prayassharma1) August 12, 2023