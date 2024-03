रशियाने फिरण्यासाठी आलेल्या 7 भारतीयांना जबरदस्ती युद्धात उतरवलं; शेअर केला 105 सेकंदाचा व्हिडीओ

पंजाब आणि हरियाणमधील काही तरुण रशियात अडकले असून त्यांनी सरकारकडे मदत मागितली आहे. आपली फसवणूक करत रशियाने युद्धात उतरवलं असल्याचा दावा या तरुणांनी केला आहे. आपल्याला जबरदस्तीने युक्रेनविरोधात युद्ध लढायला लावलं जात असल्याचं तरुणांचं म्हणणं आहे. तरुणांनी एक्सवर 105 सेकंदाचा व्हिडीओ शेअर करत सरकारकडे मदत मागितली आहे.

तरुणांनी एक्सवर शेअर केलेल्या व्हिडीओत लष्कराचे कपडे घातल्याचं दिसत आहे. त्यांच्या अंगावर जॅकेट आणि डोक्यावर टोपी दिसत आहे. ते एका कोंडलेल्या आणि अस्वच्छ खोलीत उभे असून बंद खिडकी दिसत आहेत. यामध्ये सहा जण एका बाजूला उभे असून, हरियाणाच्या कर्नालचा 19 वर्षीय हर्ष परिस्थिती सांगत मदत मागत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 27 डिसेंबरला तरुण रशियासाठी निघाले होते. नवीन वर्ष साजरं करण्यासाठी हे सर्वजण गेले होते. त्यांच्याकडे ऱशियाचा 90 दिवसांचा पर्यटक व्हिसा होता. यानंतर ते बेलारुसला जाणार होते. "एका एजंटने आम्हाला बेलारूसला नेण्याची ऑफर दिली. आम्हाला व्हिसाची गरज आहे याची कल्पना नव्हती. आम्ही बेलारूसला गेलो तेव्हा (व्हिसा नसताना) एजंटने आमच्याकडे जास्त पैसे मागितले आणि नंतर आम्हाला वाऱ्यावर सोडून दिलं. यानंतर पोलिसांनी आम्हाला पकडलं आणि रशियन प्रशासनाच्या ताब्यात दिलं. रशियन अधिकाऱ्यांनी आम्हाला कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करायला लावली,” असा दावा हर्षने व्हिडीओत केला आहे. आता ते आम्हाला युक्रेनविरोधात युद्ध लढायला लावत आहेत असा दावा त्याने पुढे केला आहे.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v

— Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024