'या' बिल्डींगखाली 4203 कोटींचा सोन्याचा खजिना! गुप्त बंकर्सबद्दल लष्कराचा दावा; जगभरात खळबळ

Gold Cash In Secret Bunker: इस्रायलने सोमवारी एक खळबळजनक दावा केला आहे. हिजबुल या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख हसन नसरल्लाहला इस्रायलने 27 सप्टेंबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात ठार केलं. यानंतर आता इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी असलेल्या बेरुतमध्येच हिजबुलचा मोठा खजिना असल्याचा दावा केला आहे. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस म्हणजेच आयडीएफने बेरुतमधील एका इमारती खालील गुप्त बंकरमध्ये कोट्यवधी रुपये कॅश आणि सोनं असल्याचा दावा केला आहे. या पैशांचा वापर दहशतवादी संघटना करत असल्याचा आयडीएफचा दावा आहे.

रविवारी इस्रायलने हवाई हल्ल्यांमध्ये बेरुतमधील अनेक ठिकाणांवर क्षेपणास्रांनी मारा केल्यानंतर हिजबुलचा खजिना सापडल्याचा दावा केला आहे. आयडीएफचे प्रवक्ते रेअर अॅडिरल डॅनिअल हगारी यांनी या कथित खजिन्यासंदर्भातील खुलासा केला. टीव्हीवर दिलेल्या एका भाषणात त्यांनी याबद्दलची माहिती दिली. "आज मी एक गुप्त माहिती सांगणार असून काही ठिकाणांवर आम्ही हल्ले केले नाहीत त्यापैकी एक ठिकाणी हिजबुलाचे कोट्यवधी रुपये आणि सोन्याचा साठा आहे. सोनं आणि रोख रक्कम साठवून ठेवलेली ही जागा म्हणजे हिजबुला संघटनेचा प्रमुख हसन नसरल्लाहला वास्तव्यास असलेले बंकर्सच आहेत," असं आयडीएफच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि सोनं असल्याने इथे आम्ही हल्ला केला असल्याचं आयडीएफचे प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केलं. "एका अंदाजानुसार इथे किमान अर्धा बिलीयन अमेरिकी डॉलर्सची रोख रक्कम आणि सोनं बंकरमध्ये आहे. हा पैसा लेबनॉनला पुन्हा उभं करण्यासाठी वापरता येईल," असंही आयडीएफच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

रविवारी इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यामध्ये 30 ठिकाणांवर बॉम्ब वर्षाव करण्यात आला. हिजबुलाशीसंबंधित अल कर्ज अल हसनच्या (एक्यूएएच) या संस्थेच्या ठिकाण्यांवर हल्ला करण्यात आला. एक्यूएएच ही संस्था सेवाभावी संस्था म्हणून नोंदणीकृत असली तरी अनेकदा इस्रायल आणि अमेरिकेने या संस्थेवर हिजबुलाला मदत करण्याचा ठपका ठेवला आहे. हिजबुलाला लष्करी कारवायांसाठी आर्थिक रसद पुरवण्याबरोबरच सोन्याच्या माध्यमातून अर्थ पुरवठा करण्यात एक्यूएएच गुप्तपणे मदत करत असल्याचा या दोन्ही देशांचा दावा आहे.

इस्रायलने ज्या इमारतीखाली मोठा सोन्याचा साठा असल्याचा दावा केला आहे ते ठिकाण एक रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाचं नाव अल साहेल रुग्णालय असं आहे. इस्रायलने केलेल्या दाव्यानुसार या रुग्णालयाखालील गुप्त बंकर्समध्ये 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा सोन्याचा साठा आहे. ही रक्कम भारतीय चनलानुसार 42,03,43,62,250 इतकी होते. डॉलरच्या आजच्या दरानुसार या रक्कमेचं मूल्य भारतीय चलनाप्रमाणे 4203 कोटी 43 लाख 62 हजार 250 रुपये इतकं आहे.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

