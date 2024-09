मुलगी झोपेत चालत जंगलात गेली, 2 दिवस सुरु होतं सर्च ऑपरेशन, अखेर ड्रोनमध्ये कैद झाली तेव्हा...; थरारक VIDEO

अमेरिकेतील लुसियाना परिसरातून शनिवारी 14 सप्टेंबर रोजी 10 वर्षांची मुलगी हरवली. मुलीच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केली. मुलगी रात्री अचानक कुठे गेली यामुळे शोधाशोध सुरु झाली. यानंतर तिच्या घराजवळचे सीसीटीव्ही पाहण्यात आले. यामध्ये ती मुलगी झोपत जंगलाकडे जाताना दिसली. अशावेळी काय करावा हा प्रश्न पालकांना आणि पोलिसांना पडला.

यावेळी ड्रोन मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस नावाच्या कंपनीने मुलीच्या शोधात मदत केली आणि कंपनीच्या मालकांचे म्हणणे आहे की "10 वर्षांच्या मुलीचा शोध आणि बचाव कार्यात भाग घेतल्याचा त्यांना अतिशय आनंद वाटत आहे. "

A thermal-imaging drone found a missing 10-year-old girl from Louisiana safely sleeping in the woods after a day-long search with hundreds of volunteers and police.

The entire rescue was caught on video!pic.twitter.com/ITVQ1ooYve

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) September 24, 2024