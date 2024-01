1 महिना मोबाईल न वापरणाऱ्यास 8 लाखांचे बक्षिस, 'येथे' पाठवा अर्ज!

Digital Detox: जगभरात मोबाईल युजर्सची संख्या अगणित आहे. मोबाईलचा वापर न केलेला व्यक्ती आपल्याला शोधून सापडणार नाही. सकाळच्या आलार्मपासून ते रात्री सोशल मीडिया स्क्रोलिंगपर्यंतच्या अनेक गोष्टींमध्ये आपल्याला मोबाईलची मदत लागते. या मोबाईलपासून आपण किती वेळ दूर राहू शकतो? 1 दिवस?, 2 दिवस? अशक्य वाटतंय ना? पण तुम्हीजर 1 महिना हे काम करुन दाखवलात तर 8 लाख रुपये तुमचे होऊ शकतात. एका कंपनीने ही ऑफर आणली आहे.

अनेकांना आपलं फोनचं व्यसन सोडायचं असतं. ही ऑफर स्वीकारलात तर तुम्हाला फोनटं व्यसन सोडण्यासही मदत होऊ शकते. तुम्हाला केवळ एका महिन्यासाठी तुमचा फोन दूर ठेवायचा आहे. असे करुन दाखवलात तर अमेरिकन दही कंपनी तुम्हाला 8.3 लाख रुपये देणार आहे.

Siggi's असे या अमेरिकन कंपनीचे नाव आहे. या कंपनीने लोकांसाठी 'डिजिटल डिटॉक्स चॅलेंज' आणले आहे. हे चॅलेंज स्वीकारल्यानंतर तुम्हाला 30 दिवस फोनला अलविदा करावे लागणार आहे. यासाठी तुम्हाला डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स होण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर मोबाईल सोडल्याने तुमच्या जीवनावर काय सकारात्मक परिणाम होईल? हे स्पष्ट करणारा निबंध लिहावा लागणार आहे.

An American yogurt company offers to pay $10,000 (8.3 lakhs) for people who give up their phone for a month. Selection of participants will be based on the essay explaining why they need digital detox. pic.twitter.com/zQA7rzt1QU

