सुदानमधल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी Operation Kaveri सुरु; परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

Sudan Conflict : सुदानमध्ये (Sudan News) गेल्या काही दिवसांपासून गृहयुद्ध (civil war) सुरू असून आतापर्यंत 400 नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. युद्धग्रस्त सुदानमध्ये हजारो भारतीय अद्यापही अडकून पडले आहेत. यामुळे मोदी सरकारने (Modi Government) आता भारतीयांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. याआधी भारतीयांच्या सुटकेसाठी सरकारने सुदानच्या बंदरात आयएनएस सुमेधा ही नौदलाची नौका पाठविली होती. यासोबतच सौदी अरेबियाच्या जेद्दाह विमानतळावरही दोन लष्करी वाहतुकीची विमाने तैनात ठेवली होती. यानंतर आता भारत सरकारने युद्धग्रस्त सुदानमधून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) सुरू केले आहे.

याआधी सौदी अरेबियाने सुदानमधून मित्रदेशांच्या 66 नागरिकांची सुटका केली होती. यामध्ये काही भारतीयसुद्धा होते. तसेच अमेरिकेच्या लष्कराने रविवारी सुदानमधील अधिकाऱ्यांना सुदान बाहेर काढले होते. त्यानंतर आता भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने ऑपरेशन कावेरी सुरू केले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी ट्विट करून याची माहिती दिली. 'सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी ऑपरेशन कावेरी सुरू करण्यात आले आहे. सुमारे 500 भारतीय सुदानच्या बंदरावर पोहोचले आहेत. आणखी काही नागरिक पोहचत आहेत. त्यांना घरी आणण्यासाठी आपली जहाजे आणि विमाने सज्ज आहेत, असे एस जयशंकर यांनी म्हटले आहे.

Five Indian nationals evacuated from Sudan through French Air Force flight and were brought to France's military base in Djibouti along with people of over 28 other nationalities: French Diplomatic Sources pic.twitter.com/xYUHha68vO

Operation Kaveri gets underway to bring back our citizens stranded in Sudan.

About 500 Indians have reached Port Sudan. More on their way.

Our ships and aircraft are set to bring them back home.

Committed to assist all our bretheren in Sudan. pic.twitter.com/8EOoDfhlbZ

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 24, 2023