ओव्हनमध्ये भारतीय तरुणीचा मृतदेह आढळल्यानंतर Walmart च्या कर्मचाऱ्याचा मोठा खुलासा, 'बाहेरुन कोणीतरी...'

कॅनडात भारतीय वंशाच्या गुरसिमरन कौरचा (Gursimran Kaur) वॉलमार्टच्या (Walmart) वॉक-इन ओव्हनमध्ये मृतदेह आढळल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. 19 ऑक्टोबरला ही घटना घडली. यादरम्यान वॉलमार्टच्या (Walmart) कर्मचाऱ्याने धक्कादायक दावा केला आहे. 19 वर्षीय गुरसिमरन कौरला दुसऱ्या व्यक्तीने ओव्हनमध्ये फेकलं असावं असा दावा वॉलमार्टच्या कर्मचाऱ्याने केला आहे.

गुरसिमरन कौर 19 ऑक्टोबर रोजी हॅलिफॅक्समधील एका सुपरस्टोअरच्या उपकरणात मृतावस्थेत आढळून आली होती. अहवालानुसार, तिच्या आईला ती जळालेल्या अवस्थेत आढळली. तिची आईही गेल्या दोन वर्षांपासून स्टोअरमध्ये काम करत आहे. गेल्या आठवड्यात, पोलिसांनी सांगितले की मृत्यूचं कारण आणि पद्धत यांची पुष्टी होऊ शकेल अशा टप्प्यावर तपास अद्याप पोहोचलेला नाही. "तपास क्लिष्ट आहे आणि त्यात अनेक भागीदार एजन्सींचा समावेश आहे. या तपासासाठी बराच वेळ लागू शकतो," असं हॅलिफॅक्स प्रादेशिक पोलिसांनी सांगितलं आहे.

मात्र, वॉलमार्टच्या कर्मचाऱ्यांनी तिला वॉक-इन ओव्हनमध्ये बंद करून ठार केलं असावं अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. TikTok वरील एका व्हिडिओमध्ये, ख्रिस ब्रीझी या सह-कर्मचाऱ्याने सांगितलं की वॉलमार्टमध्ये काम करताना तिने वापरलेलं ओव्हन हे बाहेरून चालू होतं आणि दरवाजाचे उघडणं खऱंच कठीण असतं.

Here's a demonstration by Walmart employees showing how 19 yr old, Gursimran Kaur, COULD NOT have locked herself in the oven of a Nova Scotia Walmart store.

The media, Canadian police, & Walmart, is doing just what the media, police, & Crown Plaza did to Kenneka Jenkins. #CoverUp pic.twitter.com/VYYOcBZL5s

—(@DFiosa) October 28, 2024