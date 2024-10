அரியாசனத்தில் அமர்ந்தாரா அமரன்?... ட்விட்டர் விமர்சனம் இதோ!

Amaran Movie Twitter X Review : உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள அமரன் திரைப்படம் தீபாவளிபண்டிகையான இன்று ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. சிவகார்த்திகேயன், சாய் பல்லவி அமரன் திரைப்படம் வீரமரணம் அடைந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் எனும் ராணுவ வீரரின் உண்மை கதையின் அடிப்படையில் உருவாகியுள்ளது.

மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளுடன் போரிட்டு வீரமரணமடைந்த பட்டாலியன் ராஷ்ட்ரிய ரைபிள்ஸ் வீரர். முகுந்த் வரதராஜன் வாழ்க்கையில் நடந்த ராணுவ வீரப் பணிகள் மற்றும் அவர் தீவிரவாதிகளுடன் போராடியது போன்றவை அனைத்தும் மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டப் படம் ‘அமரன்’

இந்த தீபாவளிக்கு ரஜினிகாந்த், விஜய் மற்றும் அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாகாவில்லை என்றாலும், சிவகார்த்திகேயனின் அமரன் திரைப்படம் குறித்த பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகிய நிலையில், ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் படம் பார்த்த ரசிகர்கள் தங்களது விமர்சனங்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பெரிய அளவில் தூண்டிய படத்தை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக ரசிகர்கள் பலர் தியேட்டரை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர். சில ரசிகர்கள், இப்போதே விமர்சனங்களை தெரிவிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

வீரமும், தியாகமும் நிறைந்த மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களின் வாழ்க்கை பயணத்தை திரையில் வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் என நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு பதிவிட்ட நிலையில், அமரன் படம் மிக சிறப்பாக இருப்பதாகவும், இது போன்று வீரர்கள் தியாகத்தையும் போற்றும் படங்கள் தொடர்ந்து வெளிவரவேண்டும் எனவும் ஒரு ரசிகர் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இப்படம் விஸ்வரூபம் படத்தை நினைவூட்டுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

@Siva_Kartikeyan u lived as #MajorMukundVaradharajan

We could see @ikamalhaasan 's influence on the technical expertise of the movie.

It's almost felt like #Vishwaroobam - 3#SaiPallavi was so good

We need more such movies to show the heroics of our #Soldiers#Amaran… https://t.co/14ltgO9rsf

— iPraVyn (@iPraVyn) October 31, 2024