அமரன் டிரைலர் to கங்குவா பாடல் ரிலீஸ்..இந்த வார தமிழ் சினிமா அப்டேட்ஸ்!! லிஸ்டு பெருசு..

Latest News This Week Tamil Cinema Updates : 2024ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதி, தமிழ் சினிமாவிற்கு ஜாக்பாட் அடித்த மாதங்களாக இருக்கிறது. முதல் 6 மாதங்களுக்கு எந்த பெரிய படங்களும் வெளியாகவில்லை. ஜூலை மாதத்தில் இருந்து பெரிய படங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்தன. இதைத்தொடர்ந்து பல படங்கள் வரிசையாக வெளியாகின. வரும் தீபவளிக்கு கூட தமிழில் 3 பெரிய படங்கள் வெளியாகின்றன. இதனால், இந்த வாரம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அப்டேட் வாரமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில், இந்த வாரம் என்னென்ன அப்டேட்டுகளை எதிர்பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

கங்குவா:

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் கங்குவா திரைப்படம், வரும் நவம்பர் 14ஆம் தேதியன்று வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை கே.இ.ஞானவேல் ராஜா தயாரித்திருக்கிறார். பான்-இந்தியா அளவில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை எதிர்பார்த்து பலர் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். இதில், சூர்யா இரு வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

Chennai Makkaley! Are you ready to welcome the King?

Witness our #Kanguva in all his glory at the Grand #KanguvaAudioLaunch

Nehru Stadium October 26th, 2024 6 PM onwards#KanguvaFromNov14 @Suriya_offl @thedeol @directorsiva @DishPatani @ThisIsDSP #StudioGreen… pic.twitter.com/5a7R62gwl1

— Studio Green (@StudioGreen2) October 20, 2024