பொங்கலுக்கு விடாமுயற்சி வெளியாகாததற்கு இதுதான் உண்மையான காரணமா?

2025 பொங்கல் பண்டிகையை தமிழக மக்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தனர். அதையும் தாண்டி அஜித் ரசிகர்கள் விடாமுயற்சி படத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருந்தனர். கடைசியாக அஜித்தின் நடிப்பில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துணிவு படம் வெளியானது. அதன் பிறகு தொடங்கப்பட்ட விடாமுயற்சி படம் நீண்ட நாட்கள் படப்பிடிப்பில் இருந்த நிலையில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்து இருந்தது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அஜித் நடித்த படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருந்தனர். ஆனால் படம் தள்ளிப்போகும் என்று அறிவிப்பு வெளியானதால் மிகுந்த வருத்தத்தில் உள்ளனர்.

விடாமுயற்சி அஜித்தின் 62 ஆவது படமாகும். மகிழ் திருமேனி இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். மேலும் ஆரவ், ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன், ரெஜினா ஆகியோர் விடாமுயற்சி படத்தில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க இந்த படத்தை லைக்கா நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அஜர்பைஜானில் விடாமுயற்சி படத்தின் முழு படப்பிடிப்பும் நடைபெற்றது. கடந்த மாதம் அஜித் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மற்றொரு படமான குட் பேட் அக்லி படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது, அதன் பிறகு விடாமுயற்சி தான் பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

மேலும் இதற்கான வேலைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. சமீபத்தில் விடாமுயற்சி படத்திலிருந்து அனிருத் இசையில் முதல் பாடலும் வெளியானது. இதனால் படம் கண்டிப்பாக வெளியாகும் என்று அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் இருந்தனர். இருப்பினும் விடாமுயற்சி படம் இன்னும் சென்சருக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்ற தகவல் கடந்த ஒரு வார காலமாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசு பொருளாக இருந்தது. படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு வார காலமே உள்ள நிலையில் இன்னும் சென்சாரருக்கு அனுப்பாதது ரிலீஸ் தேதி மாறுமா என்ற கேள்வியை எழுப்பியது. இந்நிலையில் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் விடாமுயற்சி படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக லைக்கா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Wishing everyone a Happy New Year 2025!

Due to unavoidable circumstances, the release of VIDAAMUYARCHI is postponed from PONGAL! Kindly stay tuned for further updates! The wait will be worth it! #Vidaamuyarchi #HappyNewYear pic.twitter.com/Xxt7sx1AMY

— Lyca Productions (@LycaProductions) December 31, 2024