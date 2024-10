ஆன்லைன் மோசடியை தவிர்க்க உதவும் வாட்ஸ்அப்! பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் புதிய அம்சம் அப்டேட்!

Whatsapp Latest Updates : வாட்ஸ்அப்பில் பயனர்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் ஒரு புதிய அம்சம் அறிமுகமாகிறது. கூடுதலாக ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு வழங்கும் இந்த புதிய அம்சத்தின் மூலம், பயனர்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உள்ள எந்த இணைப்பு தொடர்பான தகவலையும் பெற முடியும். வாட்ஸ்அப் தனது தளத்தில் புதிய இணைப்பு தேடல் அம்சத்தை சேர்க்க தயாராகி வருகிறது. இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ஃபார்வர்ட் செய்தியில் உள்ள இணைப்பின் நம்பகத்தன்மையை கூகுளில் சரிபார்க்க முடியும்.

இதன் மூலம் ஆன்லைன் மோசடியை எளிதாக தவிர்க்கலாம். இந்த அம்சத்தை சோதனை செய்வதற்கான நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பீட்டா பயனர்களின் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த அம்சம் தற்போது செயல்படத் தொடங்கிவிட்டது. வாட்ஸ்அப்பின் வரவிருக்கும் அம்சங்களைக் கண்காணிக்கும் இணையதளமான Wabetainfo இந்த அம்சம் பற்றிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

Wabetainfo அறிக்கை

கூகுளில் WhatsApp இன் வரவிருக்கும் அம்சமான இணைப்புத் தகவல் ஆண்ட்ராய்டு 2.24.22.19 பீட்டா அப்டேட் மூலம் பீட்டா பயனர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதன் சோதனை தொடங்கியுள்ளது என்று Wabetainfo தெரிவித்துள்ளது.

WhatsApp beta for Android 2.24.22.19: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to get link info on Google, and it's available to some beta testers!

Some users can experiment with this feature by installing certain previous updates.https://t.co/NtCq8FnrhP pic.twitter.com/yNtzecp5Am

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 24, 2024