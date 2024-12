Yashasvi Jaiswal Out or Not Out: బోర్డర్-గవాస్కర్ నాలుగో టెస్ట్‌లో టీమిండియా దారుణ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఆసీస్ విధించిన 340 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్.. 155 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. దీంతో 184 పరుగుల తేడాతో జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో యశస్వి జైస్వాల్‌ ఔట్‌పై నెట్టింట తీవ్ర దూమరం చెలరేగుతోంది. స్నికో మీటర్‌లో స్పైక్స్‌ రాకపోయినా థర్డ్ అంపైర్ ఔట్‌గా ప్రకటించడాన్ని తప్పుబడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ చేస్తున్నారు.



Yashasvi Jaiswal was completely not out.

If you do not make decision based on snico then why you preferring it for ultra edge..??#INDvsAUS #AUSvINDIApic.twitter.com/0upBmWEawB