'तुझ्यासारख्या नालायकाने....', कामरान अकमलने माफी मागितल्यानंतरही हरभजनने सुनावलं, 'तुमच्या आया, बहिणींना...'

भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) सामन्यादरम्यान पाकिस्तान संघाचा माजी खेळाडू कामरान अकमलने (Kamran Akmal) भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंगच्या (Arshadeep Singh) धर्मावर भाष्य केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्याने याप्रकरणी माफीही मागितली आहे. पण तरीही हरभजन सिंग (Harbhajan Singh) मात्र त्याला माफ करण्याच्या तयारीत नाही. त्याच्या विधानामुळे भावना दुखावल्या असून, हे फार असंवेदनशील विधान असल्याचं हरभजन म्हणाला आहे. भारत-पाकिस्तान सामना सुरु असताना कामरान अकमलने अखेरची ओव्हर टाकणाऱ्या अर्शदीपच्या धर्माचा उल्लेख करत वादग्रस्त विधान केलं होतं.

"काहीही होऊ शकतं. अखेरची ओव्हर अर्शदीप सिंग टाकणार आहे. तो फार लयीत दिसत नाही आहे. त्यात आता 12 वाजले आहेत," असं उपहासात्मकपणे कामरान अकमलन म्हटलं. यानंतर सर्वजण हसू लागले आहेत. कामरान अकमलच्या विधानावर हरभजन सिंग यांच्यासह अनेक क्रिकेटर्सनी नाराजी जाहीर केली होती. यानंतर कामरान अकमलनेही तात्काळ माफी मागत डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला होता.

When Indian player Arshdeep Singh had to bowl the last over, ex-Pakistani player Kamran Akmal said on a news channel - "Kuch bhi ho sakta hai... 12 baj gaye hai... kisi Sikh ko nahi dena chaiye 12 baje over"

TRENDING NOW news

This is insulting and a racist mockery of the Sikh community. Shameful. pic.twitter.com/BuefsZxlOf

— Anshul Saxena (@AskAnshul) June 10, 2024