Shaitan Twitter Review: 'शैतान' जेव्हा घरात येतो! लोकांना नेमका कसा वाटला चित्रपट?

Shaitan Twitter Review : 'ज्या गोष्टीची सगळ्यांना प्रतिक्षा होती ते अखेर झालंय ते म्हणजे अभिनेता अजय देवगण आणि आर माधवनचा शैतान हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. प्रेक्षक गेल्या अनेक दिवसांपासून या चित्रपटाची प्रतिक्षा करत होते. आज आठ मार्च रोजी महाशिवरात्रीच्या खास दिवशी चित्रपटगृहात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. आता अजय देवगण एका हॉरर जॉनरातील चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे.

आता अनेकांना वाटत असेल की दृश्यम आणि यात काय फरक आहे. आम्हाला हा त्याच जॉनराच्या जवळपास असल्याचं वाटतं. तर तो एक क्राइम थ्रिलर चित्रपट होता. ज्यात अजय देवगण सर्वसामान्य माणसाशी लढताना दिसतोय. तर शैतानमध्ये अजय देवगणचं कुटुंब हे एका तांत्रिकाशी म्हणजेच काळ्या जादूशी लढताना दिसत आहे. या चित्रपटाचा टिझर आल्यापासूनच सगळ्यांमध्ये याची चर्चा रंगली होती. अनेकांनी या चित्रपटासाठी प्री-बूकिंग देखील केली होती. चला तर जाणून घेऊया प्रेक्षक या चित्रपटाविषयी काय म्हणत आहेत. ट्विटर म्हणजेच आताच्या X अकाऊंटवर नेटकऱ्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे.

TRENDING NOW news

Rating - ( 4.5 )#Shaitaan emerges as a chilling MASTERPIECE in the realm of supernatural thrillers, setting a new standard for Hindi cinema in the genre.

The narrative revolves around the sinister world of black… pic.twitter.com/YJeCLNZmK4

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) March 8, 2024