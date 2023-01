Anupama मालिकेत अनुज आणि अनुपमाला Kiss करताना पाहून नेटकरी म्हणाले, 'हा एपिसोड...'

Anupama Serial Kissing Scene Between Anuj and Anupama : छोट्या पडद्यावरील 'अनुपमा' (Anupama) ही मालिका प्रचंड लोकप्रिय आहे. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकारानं अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. मालिकेतील अनुज (Anuj) आणि अनुपमाची (Anupama) केमिस्ट्री प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. सध्या मालिकेत अनुजला खुश करण्यासाठी अनुपमा प्रयत्न करताना दिसते. मात्र, अनुजचा राग शांत होत नाही. आता अनुपमानं अनुजसाठी रोमॅंटिक डेट प्लॅन केली असून त्यांच्या नात्याची सुरुवात नव्यानं करण्याचा प्रयत्न करते. दरम्यान, अनुजला खूश करत नात्याची नव्यानं सुरुवात करण्यात अनुपमा यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सोशल मीडियावर त्यांचे अनेक रोमॅंटिक फोटो व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी हा अंदाज लावल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या काही दिवसापासून अनुपमा आणि अनुजमध्ये सतत वाद सुरु होते. त्यामुळे अनुजला प्रचंड दु: ख झाले. अनुजनं चा सगळ्यांसमोर अपमान झाल्यामुळे तो अनुपमावर रागावला होता. सोशल मीडियावर अनुपमा आणि अनुजचे हे रोमॅंटिक फोटो व्हायरल होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हे फोटो पाहून अनुपमा आणि अनुजच्या चाहत्यांना आनंद झाला आहे. त्या दोघांच्या चाहत्यांनी त्यांचे रोमँटिक सीनचे हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. अनुजनं अनुपमासाठी डिनर डेट प्लॅन केलेली असते. यावेळीच ते दोघे रोमॅंटिक झाले होते. इतकंच काय तर ते पहिल्यांदा एकमेकांच्या जवळ आले होते. यावेळी त्या दोघांनी किस केलं. हे पाहिल्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांना प्रचंड आनंद झाला. या दोघांच्या केमिस्ट्रीनं सगळेच रेकॉर्ड तोडले आहेत. (Anupama Serial Bold Scene Viral)

Breathing every breath with you,

Next to him is where she need to be,

Part of every part of you,

Feeling you feeling me,

They melt together in a tender kiss,

No night has ever been a night like this.

