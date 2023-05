हे अमानवीय! निकाब घालून जेवणाऱ्या महिलेच्या फोटो Viral; 'दंगल' फेम झायरा वसीमने दिलं उत्तर, म्हणाली "ही पूर्णपणे..."

Zaira Wasim on Viral Photo: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री झायरा वसीमने (Zaira Wasim) 2019 साली चित्रपटसृष्टी सोडण्याचा निर्णय जाहीर करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. इस्लामचा (Islam) दाखला देत झायरा वसीमने (Zaira Wasim) आपण हा निर्णय घेत असल्याचं जाहीर केलं होतं. दरम्यान, झायरा वसीम चित्रपटसृष्टीपासून दूर असली तरी ती सोशल मीडियावर (Social Media) सक्रीय असते. इस्लामच्या समर्थनार्थ अनेक पोस्ट ती सोशल मीडियावर शेअर करत असते. तसंच धर्मावर टीका करणाऱ्यांनाही उत्तर देत असते. नुकतंच तिने ट्विटरला (Twitter) अशा एका फोटोवर व्यक्त होत आपलं मत मांडलं आहे.

ट्विटरवर (Twitter) एका व्यक्तीने मुस्लीम (Muslim) महिलेचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत मुस्लीम महिला निकाब (Niqab) घालून जेवताना दिसत आहे. फोटोत दिसत आहे त्यानुसार महिलेसमोर जेवणाचं भरलेलं ताट असून, जेवताना तिला एका हाताने निकाब पकडावा लागत असून, दुसऱ्या हाताने जेवत आहे. हा फोटो ट्विट करताना युजरने ही खरंच माणसाची इच्छा आहे का? अशी विचारणा केली आहे. त्यावर दंगल फेम अभिनेत्री झायरा वसीम (Zaira Wasim) व्यक्त झाली आहे.

झायराने या ट्विटरला उत्तर देताना आपण नुकतंच एका लग्नात अशाच प्रकारे जेवलो असून ही पूर्णपणे माझी निवड असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच आम्ही हे तुमच्यासाठी करत नाही असं उत्तर त्या युजरला दिलं आहे.

"नुकतंच एका लग्नाला हजेरी लावली. अगदी अशाच प्रकार जेवले. ही पूर्णपणे माझी निवड आहे. माझ्या आजुबाजूला असणारे अनेकजण मला वारंवार निकाब काढायला सांगत असतानाही मी तो काढला नाही. आम्ही हे तुमच्यासाठी करत नाही. हे समजून घ्या", असं झायरा वसीमने म्हटलं आहे.

Just attended a wedding. Ate exactly like this. Purely my choice. Even when everyone around me kept nagging me that I take the niqab off. I didn’t.

We don’t do it for you. Deal with it. https://t.co/Gu9AXQka8v

— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) May 28, 2023