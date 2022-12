Jubin Nautiyal च्या प्रकृतीबद्दल मोठी Update; रुग्णालयातील फोटो समोर

Jubin Nautiyal Accident : प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आहे. गायकाचा गंभीर अपघात झाला आहे. घरातील पायऱ्यांवरुन पडल्यामुळे गायकाला गंभीर दुखापत झाली आहे. जुबिन नौटियालच्या हाताला दुखापत झाली आहे. (jubin nautiyal songs )याशिवाय त्याच्या डोक्याला,आणि कपाळावर जखमा आहेत. अपघात झाल्यामुळे जुबिनला मुंबईच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आता गायकाला डिस्चार्ज देण्यात आलं आहे.

दरम्यान, खुद्द गायकाने रुग्णालयातील एक फोटो शेअर करत स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली आहे. रुग्णालयातील फोटो शेअर करत गायकाने चाहत्यांचे आभार मानले आहेत. 'तुम्ही दिलेल्या आशीर्वादाबद्दल आभार... देवाचं माझ्यावर लक्ष होतं... त्यानेच मला जीवघेण्या अपघातापासून वाचवलं आहे. मला डिस्चार्ज मिळाला आहे आणि मी लवकरच ठिक होईल...' असं देखील गायक म्हणाला आहे.

Thank you all for your blessings. God was watching over me, and saved me in that fatal accident. got discharged and am recovering well.

Thank you for your never ending love and warm prayers ic.twitter.com/OCP7NRkdSa

