Mayilsamy Death : Jr NTR च्या भावानंतर या लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्याचे निधन

Mayilsamy Death : चित्रपटसृष्टीला एकापाठोपाठ एक धक्के बसत आहेत. बॉलिवूडपासून दाक्षिणात्या चित्रपटसृष्टीवर दु:खाचा डोंगर कोसळला हे म्हणायला हरकत नाही 'मिर्झापूर' आणि 'अलिफ लैला' अभिनेता शाहनवाज प्रधान (Shahnawaz Pradhan) यांचे नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यानंतर ज्युनियर एनटीआरचा (Jr NTR) चुलत भाऊ तारक रत्न (Tarak Ratan) यांचेही निधन झाले. चाहत्यांना आणि चित्रपटसृष्टीलाही या दुःखातून सावरता येत नसताना, आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय विनोदवीर अभिनेता आर. के. मायिलसामी (R. K. Mayilsamy) यांचे निधन झाले आहे. मायिलसामी यांनी आज 19 फेब्रुवारी रोजी वयाच्या 57 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.

ट्रेड अॅनालिस्ट रमेश बाला यांनी ट्विटरवर मायिलसामी यांच्या निधनाची बातमी दिली. मायिलसामी यांना काही ठीक वाटत नव्हते त्यानंतर कुटुंबानं त्यांना लगेचच रुग्णालयात घेऊन गेले. मात्र, तेथे पोहचण्यात त्यांना उशिर झाला आणि मायिलसामी यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

Late Actor #Mayilsamy 's last video..

He felt discomfort.. As his family took him to Porur Ramachandra Hospital, he passed away on the way itself..

Later, Doctors confirmed..

He was busy with several movies..

He was first one TV Channels call, when legends pass away.. RIP! https://t.co/r8MQpv2kwy

